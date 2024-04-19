La película que rescató la carrera de Anne Hathaway: Pasó de la humillación al éxito

Video A Anne Hathaway no le daban trabajo luego del Oscar: la perseguían las polémicas

Anne Hathaway se ha ganado el cariño del público con sus actuaciones e icónicos looks que presume en las alfombras rojas, y aunque muchos creerían que siempre gozó de fama y popularidad, ella misma reveló que en un punto de su vida no encontraba trabajos protagónicos hasta que alguien la salvó dándole un papel que cambiaría su vida, te explicamos.

Anne Hathaway y su descenso tras ganar un premio Oscar

Desde el año 2000 comenzó a buscar un lugar en Hollywood y para su buena suerte lo encontró de inmediato después de protagonizar 'El diario de una princesa'. Poco a poco comenzó a interpretar papeles en películas maduras como 'Secreto en la montaña', 'El diablo viste a la moda' o 'The Dark Knight Rises', pero su vida daría un giro por completo gracias a 'Los miserables'.

Hathaway le dio vida al personaje de Fantine en dicho melodrama y logró ganar un premio Oscar en la categoría de Mejor actriz de reparto en 2013, lo cual pensó que le traería mejores ofertas de trabajo, pero lamentablemente no fue así.

A pesar de que participó en algunas cintas, ella no lograba conseguir protagónicos y en una reciente entrevista con el portal de 'Vanity Fair' externó que si bien al inicio no entendía la razón, terminó encontrándola en Internet.

"Mucha gente no me dio papeles porque estaban muy preocupadas por lo tóxica que se había vuelto mi identidad en línea".

Christopher Nolan: El ángel que rescató la carrera de Anne Hathaway en 'Interstellar'

Aunque todo parecía perdido para la actriz, reveló que el director Christopher Nolan hizo caso omiso de los malos comentarios que hacían de ella en línea y fue así que decidió darle el papel de la doctora Brand en 'Interstellar', cosa que, de acuerdo a su opinión, la salvó a tal nivel que llamó al cineasta como su ángel.

"Tenía un ángel en Christopher Nolan, a quien eso no le importaba y me dio uno de los papeles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas en las que he sido parte".



Al estrenarse el largometraje, tanto la crítica como el público amaron las actuaciones y Hathaway afirmó que si bien no sabía que Nolan la respaldaba, eso tuvo un efecto positivo en su vida y carrera actoral, ya que ella sentía una gran humillación que no era difícil de soportar debido a los malos comentarios que se hacían de su persona.

"No sé si sabía que me respaldaba en ese momento, pero tuvo ese efecto. Y mi carrera no perdió impulso como podría haberlo hecho si él no me hubiera respaldado".

