Premios SAG

Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep se reencuentran e invierten roles de ‘El diablo viste a la moda’

¿Andrea y Emily se ‘cobraron’ las maldades que Miranda Priestly les hizo como sus asistentes?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Anne Hathaway tuvo que bajar de peso para 'El diablo viste a la moda'y otros secretos de la película

El pasado 24 de febrero se celebraron los SAG Awards 2024. Como ya se había anunciado, la ceremonia fue el marco para una reunión del elenco de la película ‘El diablo viste a la moda’. Así fue el momento.

Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep se reúnen en los SAG Awards 2024

PUBLICIDAD

Meryl Streep subió al escenario del Shrine Auditorium and Expo Hall in Los Angeles, California, para anunciar a los nominados y ganador a Mejor actor de comedia en una serie de comedia, pero tuvo un pequeño desliz: se tropezó con el micrófono.

Una vez que recuperó el control, explicó que había olvidado dos cosas: sus lentes (“claramente”) y el sobre con el nombre del ganador.

Afortunadamente, cerca de ella había dos personas dispuestas a ayudarla: Emily Blunt y Anne Hathaway.

Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep se reúnen en los SAG Awards 2024
Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep se reúnen en los SAG Awards 2024
Imagen Getty Images


Tal como sus asistentes en el ‘El diablo viste a la moda’, cada una le llevó uno de los objetos que necesitaba para anunciar al ganador.

Streep inició entonces su presentación de los nominados:

“Es una pregunta vieja: ¿dónde termina el personaje y empieza el actor?”.

Más sobre Premios SAG

Elenco de ‘El diablo viste a la moda’ se reunirá: los detalles del esperado reencuentro
2 mins

Elenco de ‘El diablo viste a la moda’ se reunirá: los detalles del esperado reencuentro

Cultura Pop
8 actores que nunca han ganado un Oscar, pero lo merecían: Amy Adams en 'Escándalo Americano'
3 mins

8 actores que nunca han ganado un Oscar, pero lo merecían: Amy Adams en 'Escándalo Americano'

Cultura Pop
Millie Bobby Brown no se viste 'como señora', sino como la diosa de la moda que es
2 mins

Millie Bobby Brown no se viste 'como señora', sino como la diosa de la moda que es

Cultura Pop
Freddie Mercury le enseñó la lección más valiosa a Rami Malek durante 'Bohemian Rhapsody'
1 mins

Freddie Mercury le enseñó la lección más valiosa a Rami Malek durante 'Bohemian Rhapsody'

Cultura Pop
¿Posar? Lady Gaga y Ricky Martin bailaron como si nadie los estuviera mirando en plena red carpet
1 mins

¿Posar? Lady Gaga y Ricky Martin bailaron como si nadie los estuviera mirando en plena red carpet

Cultura Pop
Para qué extrañar a Brad Pitt y Angelina cuando tenemos a Rami Malek y Lucy Boynton
2 mins

Para qué extrañar a Brad Pitt y Angelina cuando tenemos a Rami Malek y Lucy Boynton

Cultura Pop
Timothée Chalamet se vuelve meme por leer durante la ceremonia de los Premios SAG
1 mins

Timothée Chalamet se vuelve meme por leer durante la ceremonia de los Premios SAG

Cultura Pop
Stranger Things: Gaten Matarazzo y Joe Keery se peinaron igual para los SAG Awards
1 mins

Stranger Things: Gaten Matarazzo y Joe Keery se peinaron igual para los SAG Awards

Cultura Pop


Antes de poder continuar, Emily Blunt la interrumpió para comentar: “Como sabemos, Meryl y Miranda Priestly son casi como gemelas, ¿no es cierto?”.

La actriz que interpretó a la editora de ‘Runway’ dijo no coincidir, pero Anne Hathaway no la dejó terminar y le aseguró: “No, no, eso no era una pregunta”, en un claro guiño a los diálogos de la película.

A partir de ese momento, las actrices que hicieron de las asistentes en ‘The Devil Wears Prada’ tomaron una actitud más demandante, como invirtiendo los roles de la cinta.

La reunión del elenco de ‘El diablo viste a la moda’ terminó con el nombramiento de los nominados.

Fans reaccionan al reencuentro del elenco de ‘El diablo viste a la moda’

En redes sociales, cientos de fans externaron lo mucho que les emocionó la reunión de Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep en los SAG Awards 2024.

PUBLICIDAD

Algunos de sus comentarios al respecto fueron:

“Es genial ver a talentosas actrices reunirse en eventos como los Premios SAG”, “Qué increíble”, “Tres leyendas una a lado de otra”, “Pero, ¿alguna iba vestida de Prada?”, “Amo esta reunión de ‘El diablo viste a la moda”, “Esto siempre será icónico” o “La reunión que necesitábamos”.


Un detalle que muchos señalaron fue el color del vestido de Anne Hathaway:

“Anne Hathaway parece alegremente inconsciente de que viste cerúleo. No azul, turquesa o lapislázuli... es cerúleo”, “¿No irá acaso Anne Hathaway vestida de color azul cerúleo?”.
Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep se reúnen en los SAG Awards 2024
Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep se reúnen en los SAG Awards 2024
Imagen Getty Images

SAG Awards 2024 tienen

otras reuniones de series y películas

Lo cierto es que el del elenco de ‘El diablo viste a la moda’ no fue el único reencuentro que vimos en la premiación el pasado 24 de febrero.


Al escenario también subieron algunos miembros de ‘Modern Family’ y ‘Breaking Bad’, así como los actores de Samwise y Frodo de ‘The Lord of the Rings’.


Cuéntanos en los comentarios si disfrutaste el reencuentro de Anne Hathway, Emily Blunt y Meryl Streep.

Relacionados:
Premios SAGAnne HathawayMeryl StreepEmily BluntEmily Olivia BluntHollywoodActores HollywoodPelículasCine

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD