Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep se reencuentran e invierten roles de ‘El diablo viste a la moda’

Video Anne Hathaway tuvo que bajar de peso para 'El diablo viste a la moda'y otros secretos de la película

El pasado 24 de febrero se celebraron los SAG Awards 2024. Como ya se había anunciado, la ceremonia fue el marco para una reunión del elenco de la película ‘El diablo viste a la moda’. Así fue el momento.

Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep se reúnen en los SAG Awards 2024

Meryl Streep subió al escenario del Shrine Auditorium and Expo Hall in Los Angeles, California, para anunciar a los nominados y ganador a Mejor actor de comedia en una serie de comedia, pero tuvo un pequeño desliz: se tropezó con el micrófono.

Una vez que recuperó el control, explicó que había olvidado dos cosas: sus lentes (“claramente”) y el sobre con el nombre del ganador.

Afortunadamente, cerca de ella había dos personas dispuestas a ayudarla: Emily Blunt y Anne Hathaway.

Tal como sus asistentes en el ‘El diablo viste a la moda’, cada una le llevó uno de los objetos que necesitaba para anunciar al ganador.

Streep inició entonces su presentación de los nominados:

“Es una pregunta vieja: ¿dónde termina el personaje y empieza el actor?”.



Antes de poder continuar, Emily Blunt la interrumpió para comentar: “Como sabemos, Meryl y Miranda Priestly son casi como gemelas, ¿no es cierto?”.

La actriz que interpretó a la editora de ‘Runway’ dijo no coincidir, pero Anne Hathaway no la dejó terminar y le aseguró: “No, no, eso no era una pregunta”, en un claro guiño a los diálogos de la película.

A partir de ese momento, las actrices que hicieron de las asistentes en ‘The Devil Wears Prada’ tomaron una actitud más demandante, como invirtiendo los roles de la cinta.

La reunión del elenco de ‘El diablo viste a la moda’ terminó con el nombramiento de los nominados.

Meryl Streep, Anne Hathaway, and Emily Blunt reunited at the SAG Awards and it was groundbreaking. pic.twitter.com/XIGYsZ9NnU — Netflix (@netflix) February 25, 2024

Fans reaccionan al reencuentro del elenco de ‘El diablo viste a la moda’

En redes sociales, cientos de fans externaron lo mucho que les emocionó la reunión de Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep en los SAG Awards 2024.

Algunos de sus comentarios al respecto fueron:

“Es genial ver a talentosas actrices reunirse en eventos como los Premios SAG”, “Qué increíble”, “Tres leyendas una a lado de otra”, “Pero, ¿alguna iba vestida de Prada?”, “Amo esta reunión de ‘El diablo viste a la moda”, “Esto siempre será icónico” o “La reunión que necesitábamos”.



Un detalle que muchos señalaron fue el color del vestido de Anne Hathaway:

“Anne Hathaway parece alegremente inconsciente de que viste cerúleo. No azul, turquesa o lapislázuli... es cerúleo”, “¿No irá acaso Anne Hathaway vestida de color azul cerúleo?”.

SAG Awards 2024 tienen

otras reuniones de series y películas

Lo cierto es que el del elenco de ‘El diablo viste a la moda’ no fue el único reencuentro que vimos en la premiación el pasado 24 de febrero.

The Modern Family reunion at the SAG Awards was its own episode of Modern Family. pic.twitter.com/agMOvhQGhy — Netflix (@netflix) February 25, 2024



Al escenario también subieron algunos miembros de ‘Modern Family’ y ‘Breaking Bad’, así como los actores de Samwise y Frodo de ‘The Lord of the Rings’.

They are the danger. This Breaking Bad reunion was everything.



Relive the 2024 SAG Awards. Now playing only on Netflix. pic.twitter.com/JpBkglMQJV — Netflix (@netflix) February 25, 2024