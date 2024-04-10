'Nada más que eso': la película polaca que triunfa en Netflix porque te hará reír y creer en el amor

Video 7 lecciones de vida que aprendimos de La La Land

Las comedias románticas están de regreso este 2024. Al menos eso es lo que se puede inferir de los estrenos tanto en cines como en servicios de streaming de los últimos y siguientes meses.

Hace apenas unas semanas, por ejemplo, Netflix lanzó ‘Un deseo irlandés’, protagonizada por Lindsay Lohan, mientras que Prime Video tiene los derechos de ‘La idea de ti’, con Anne Hathaway a la cabeza.

La sorpresa en esta nueva era de las ‘rom-coms’ la dio una película de Polonia que rápidamente se situó en los primeros lugares de Netflix.

‘Nada más que eso’, ¿de qué trata la película de Netflix?

Titulada ‘No Pressure’ en inglés y ‘Nic na sile’ en polaco, se trata una cinta polaca de humor y romanticismo dirigida por Bartosz Prokopowicz que narra la historia de Oliwia, una chef de una gran ciudad que recibe un mensaje sobre la muerte de su abuela. Al llegar a su pueblo originario, descubre que la han engañado para que se haga cargo de la granja familiar.

Atrapada en una red de misterios, Oliwia conoce a Kuba, un encantador granjero que la ayuda a adaptarse a la vida rural, a descubrir los secretos que esconde la granja y de quien se enamora. Lo que no sospecha la joven citadina es que su amado también esconde un secreto.

La película combina elementos de comedia, romance y misterio en una trama ligera y entretenida. La ambientación rural y la química entre los protagonistas, así como los pintorescos personajes del pueblo son algunos de sus puntos fuertes.

‘Nada más que eso’ es una película ideal para pasar un rato agradable y disfrutar de una historia sencilla y conmovedora, ya sea en pareja o en familia.

La película está dirigida por Bartosz Prokopowicz y tiene una duración de 112 minutos, es decir, poco menos de dos horas.

Reparto de la película ‘Nada más que eso’

Al tratarse de una película polaca, muchos de los nombres del elenco son ajenos para la audiencia de Norteamérica. Si bien, hay que mencionar que la audiencia global de Netflix podría ser la plataforma ideal para lanzar sus carreras más allá de sus fronteras.

Los actores de ‘No pressure’ son:





Anna Szymanczyk como Oliwka Madej

Mateusz Janicki como Kuba Wolak

Anna Seniuk como Halina Madej

Cezary Żak como Adam Wolak

Artur Barciś como Jan Perzyna

Piotr Rogucki como Zbyszek

