Megan Fox, Chris Pratt y más actores que se rehúsan a hacer escenas con poca ropa (y sus razones)
Hay actores que están dispuestos a hacer todo por un personaje, pero hay estrellas de Hollywood que han rechazado películas por tener escenas donde tendrían que salir con poca ropa.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ya sea para reafirmar una historia de amor, mostrar una dinámica de pareja o abordar un crimen, las escenas de desnudos en las películas han estado en el cine por años.
Hay actores que no temen darlo todo, incluyendo aparecer con poca ropa, para darle mayor realismo a su personaje, pero otros que han hablado públicamente de su negativa a filmarlas, incluso lo incluyen en las cláusulas de sus contratos. A continuación te contamos qué celebridades no piensan quitarse desnudarse para un filme.
Julia Roberts
En 2009, Julia Roberts le dijo a Daily Mail que nunca haría escenas de desnudos.
“Así que si me pides que lo haga, espera que te diga que no. Ya sabes, como madre de tres hijos, así es como me siento”, explicó.
Anna Kendrick
La estrella de ‘Pitch Perfect’ salió sin ropa en ‘Mike and Dave Need Wedding Dates’, pero en realidad era una doble de cuerpo, ya que la actriz rechaza por completo las escenas de desnudos.
“No voy a hacerlo. No critico a la gente que lo hace, pero yo mismo haré lo que he estado haciendo hasta ahora y espero que sea bueno", dijo a The Telegraph.
Sarah Jessica Parker
A pesar de que se hizo famosa en la serie ‘Sex and the city’, Sarah Jessica fue la única actriz que no apareció desnuda en la serie, así como no lo hará en ningún proyecto, ya que tiene una cláusula en cada contrato donde está escrito explícitamente.
"No tengo prejuicios contra nadie que elija hacer esto. Creo que es fantástico que la gente se sienta lo suficientemente segura como para hacerlo. De lo contrario, mi decisión no está relacionada con principios, religión o ideología", dijo a THR.
Blake Lively
La actriz de ‘Gossip Girl’ le dijo a Daily Mail que no aparecerá sin ropa en una serie o película a corto plazo.
"Cuando veo desnudos en una película, me distraigo. Si veo una escena y veo senos, eso es todo lo que veo, no puedo evitarlo. No creo que nunca lo sea para mí”, dijo a Daily Mail.
Chris Pratt
El actor de ‘Guardianes de la Galaxia’ y ‘Jurassic World’ ha hecho público que no hará escenas sin ropa, o algunas secuencias de cama, ya que siente que no concuerda con su religión.
Megan Fox
Aunque por años ha sido vista como un símbolo sexual, la actriz rechaza aparecer desnuda en las películas porque no quiere que la vean sus hijos, incluso en una ocasión rechazó el papel de una prostituta para HBO porque le pareció “humillante”.
"Hay buenos proyectos por ahí, con gente talentosa, directores talentosos, pero las cosas que se les pide a las mujeres en estas películas son cosas que no quiero que mi hijo vea", dijo Megan a The Mirror.
Samuel L. Jackson
El actor ha participado en muchas películas, pero aún se rehúsa a aparecer desnudo en alguna escena.
“Probablemente voy a pedir un pene doble. No sé si este es lo suficientemente grande”, dijo al programa de radio de Howard Stern.