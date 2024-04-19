Keanu Reeves reveló cuál ha sido su personaje favorito en toda su carrera (no es Neo de 'Matrix')

Video 'John Wick: Chapter 4': el final explicado y el futuro de Keanu Reeves en la saga

Keanu Reeves se ha ganado el corazón del público gracias a su actuación, pero sobre todo con su amabilidad y galanura que derriten el corazón de cualquiera. No es secreto que el famoso de 59 años inició su carrera en la década de los años ochenta; ahora, con casi 40 años de trayectoria, en su currículum alberga una gran cantidad de personajes emblemáticos que interpretó y, cuando le preguntaron cuál era su favorito, la respuesta dejó en shock a todos.

Keanu Reeves reveló que su personaje favorito es un perteneciente a la literatura

En una entrevista con la revista 'Interview Magazine', Reeves habló sobre sus primeros papeles actorales y al momento de preguntarle cuál es el papel que más le ha gustado encarnar en su carrera, fue uno que nadie esperaba: Mercurio en la obra teatral 'Romeo y Julieta'.

Resulta que el consagrado actor obtuvo dicho papel en 1980, el cual llevó a cabo en una obra de teatro a sus 21 años y resulta importante en la obra de William Shakespeare, pues Mercurio, el mensajero de los protagonistas, es decir, que gracias a él podían comunicarse con más facilidad.

El mismo Keanu fue quien reveló las razones por las que Mercurio es el personaje que más adora, y una de ellas es su gran sabiduría.

"Está lleno de pasión, sabiduría e ira".

Lo curioso del asunto es que, a pesar de que la entrevista salió a la luz en 2015, para ese año Reeves ya había encarnado a Neo o Constantine, pero no los mencionó, cosa que todos los fans esperaban.

La noticia ha causado revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de Reeves han expresado su asombro y curiosidad por conocer más detalles sobre su participación en la famosa tragedia shakesperiana y, para su suerte, existe un clip en YouTube donde se pueden ver un par de fotografías de él arriba de un escenario.

Por último, en redes sociales, las personas comenzaron a expresar su deseo de ver a Reeves en el futuro como Mercurio, ya sea en alguna serie televisiva o una película, sin importar su edad, pues piensan que haría un increíble trabajo.



