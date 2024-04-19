‘Civil War’ y otras fascinantes películas sobre periodistas de guerra que te harán reflexionar

Video ¿Su nominación al Oscar arruinó su carrera? La impactante razón por la que Kristen Dunst dejó de actuar

Protagonizada por Kirsten Dunst y Wagner Moura, ‘Civil War’ cuenta la historia de un grupo de periodistas que viajan a lo largo de Estados Unidos cubriendo la guerra civil que se desató en un futuro cercano y distópico en el país.

La cinta dirigida por Alex Garland ha sido aplaudida por los temas que abarca en su ficción.

PUBLICIDAD

Para quienes ya la vieron y quedaron con ganas de más historias de periodistas en medio de una guerra, hay múltiples títulos que pueden ver.

Películas sobre periodistas de guerra

‘Civil War’

Ambientada en un futuro distópico, sigue a un equipo de periodistas que viajan por Estados Unidos durante una guerra civil que ha envuelto a la nación.

'Civil War' Imagen A24

‘The Killing Fields’

Basada en la historia real de Sydney Schanberg, un periodista del New York Times, y Dith Pran, su intérprete y asistente camboyano, después de la invasión de Camboya por parte de Estados Unidos en 1970.

‘Whiskey Tango Foxtrot’

Basada en el libro 'The Taliban Shuffle: Strange Days in Afghanistan and Pakistan' de Kim Barker, la película sigue a una periodista que cubre la guerra en Afganistán y Pakistán.

'Whiskey Tango Foxtrot' Imagen Broadway Video/Paramount Pictures

‘Triage’

La película sigue a Mark Walsh, un fotoperiodista que cubre la guerra en Kurdistán. Después de un incidente traumático, lucha con el impacto psicológico de su trabajo.

‘5 Days of War’

La película se centra en la guerra entre Rusia y Georgia en 2008, y sigue a un periodista estadounidense, su camarógrafo y un nativo georgiano que se ven atrapados en el fuego cruzado.

‘Kill The Mesenger’

Basada en la verdadera historia del periodista Gary Webb, quien descubrió el papel de la CIA en la importación de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos para financiar a los Contras en Nicaragua.

'Kill the Messenger' Imagen Sierra / Affinity

‘Under Fire’

Ambientada durante los últimos días del corrupto régimen de Somoza en Nicaragua, sigue a tres periodistas involucrados en la intriga política antes de que caiga ante una revolución popular en 1979.

PUBLICIDAD

‘A Thousand Times Good Night’

La película sigue a Rebecca, una de las mejores fotoperiodistas del mundo, que debe lidiar con una tormenta emocional cuando su esposo se niega a seguir soportado su peligroso trabajo.

‘Good Morning, Vietnam’

La película sigue a Adrian Cronauer, un locutor de radio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se vuelve muy popular entre las tropas en Vietnam con su humor irreverente y su música rock and roll.

'Good Morning, Vietnam' Imagen Touchstone Pictures



¿Cuántas de estas películas sobre periodistas de guerra has visto? Cuéntanos en los comentarios cuál es tu favorita.