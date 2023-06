¿Será una película? 'Malcolm el de en medio' regresa y esto es todo lo que sabemos al respecto

No hay duda de que 'Malcolm in the Middle' es uno de los programas que marcó los años 2000 debido a su humor y personajes únicos que se ganaron el corazón del público a lo largo de 7 temporadas.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX : entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.