En los libros de 'Harry Potter' sí aparece una persona de la vidal real: te contamos quién es

La escritora J. K. Rowling declaró en diversas entrevistas que, si bien es cierto que se basó en personas reales para los personajes de una de las sagas de novelas y películas más exitosas de todos los tiempos: ' Harry Potter', también es verdad que todos ellos son completamente ficción, excepto uno.

A pesar de que Harry Potter está basado en un amigo de su infancia, Hermionie en ella, Ron Wesley en su mejor amigo, Severus en un profesor, etcétera, ninguno de ellos conservan al 100% la esencia de la persona ni el nombre real.

¿Quién es la única persona de la vida real que aparece en los libros de Harry Potter?

Natalie McDonald fue la única joven que apareció tal cual con su nombre real en los libros de Harry Potter.

¿Quién era Natalie McDonald en los libros de Harry Potter?

Natalie McDonald era una bruja que asiste al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, seleccionada para la casa Gryffindor en 1994.

En la página 175 de las versiones en español del libro 'Harry Potter y el cáliz de fuego' aparece el homenaje que J.K. Rowling le hizo a Natalie en una de las escenas de selección.

"Espero que la remesa de este año en nuestra casa cumpla con los requisitos. ¡MacDonald, Natalie! Llegó a la mesa de Gryffindor", comenta Nick 'Casi decapitado', para después aplaudir en celebración por la selección del sombrero.

¿Quién fue Natalie McDonald en la vida real?

En la vida real, Natalie McDonald era una niña de 9 años, originaria de Toronto, Canadá; fanática de las novelas de Harry Potter y que, desgraciadamente, padecía de leucemia terminal.

Una amiga de su madre le escribió una carta a J.K. Rowling, preguntándole si le podía escribir a Natalie. Sin embargo, la escritora recibió la misiva hasta después de unas vacaciones que tomó. Rowling temió que entonces fuera 'demasiado tarde', pero aún así le escribió a la chica, contándole lo que pasaría con los personajes principales, sin embargo, la madre de Natalie le informó que ésta ya había fallecido.

Natalie McDonald, el único personaje real de Harry Potter



La escritora entabló una amistad con la madre de Natalie, cuya historia le conmovió tanto el corazón que decidió hacerle un homenaje póstumo en uno de los libros que ella tanto amaba y, por supuesto, debía pertenecer a Gryffindor: la casa de la valentía.

Así fue como Natalie se convirtió en el único personaje que realmente existió en la vida real de toda la saga de Harry Potter.

"¡Varitas levantadas por Natalie!", "Qué triste historia", "Qué lindo homenaje", "Natalie realmente tocó el corazón de J.K. Rowling", "Me encanta que la escritora haya sido tan humana y haya incluido ese detalle en los libros", "Sólo los fans lo entenderemos", "Me hizo llorar", escribieron algunos internautas al saber de esta historia en TikTok.

¿Nicolas Flamel fue otra de las personas reales en los libros?

Muchos de los seguidores de la saga de Harry Potter aseguran que hubo otra persona que existió en la vida real y que incluso reconoce la propia autora.

"Nicolas Flamel es un personaje histórico. Flamel vivió en Francia en el siglo XIV y se supone que descubrió cómo hacer una piedra filosofal. Hay menciones de avistamientos de él a través de los siglos, porque se suponía que había ganado la inmortalidad. Todavía hay calles que llevan el nombre de Flamel y su esposa Perenelle en París", declaró J.K. Rowling en una pasada entrevista para algunos medios de comunicación.



Sin embargo, la existencia de Nicolas Flamel se remonta a la historia y enriqueció los libros de la escritora, quien parece haberlo tomado más como una leyenda urbana o una referencia que pudieran reconocer los lectores (uno de los tantos 'huevos de pascua' que dejó 'escondidos' en sus obras); pero además tampoco estaba basado 100% en la realidad. Rowling tuvo que ajustar ciertas cosas de Flamel para que éste embonara perfectamente en lo que quería comunicar.

Al contrario de Natalie, a quien en realidad pudo haber conocido y a quien le sobreviven sus padres. Una persona que realmente existió en el tiempo de J.K. Rowling.