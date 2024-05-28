¿Existió una Lady Whistledown real? Las mujeres que inspiraron su creación para 'Bridgerton'

Video De qué viven y por qué son ricos los Bridgerton, ¿la Reina les regaló su fortuna?

En la popular serie de Netflix 'Bridgerton', Lady Whistledown es una figura intrigante y misteriosa que se dedica a esparcir los chismes de la alta sociedad de la Regencia. Aunque el personaje fue creado por Julia Quinn para su saga de libros, muchos se han preguntado si existió en la vida real.

Las figuras históricas que inspiraron el perosnaje de Lady Whistledown en 'Bridgerton'

Resulta que la figura de Lady Whistledown tiene referentes históricos que nos llevan a la antigua Inglaterra. De hecho, en esa época el cotilleo existía de manera impresa, principalmente en forma de columnas de revistas o periódicos, en lugar de hojas independientes, como lo hace Penélope en los capítulos de la serie.

Penelope Featherington

Según expertos, Lady Whistledown podría estar inspirada en varias figuras históricas, una de las cuales fue Lady Charlotte Bury. Tras el fallecimiento de su esposo, el coronel John Campbell, Lady Charlotte fue nombrada dama de honor de Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel, princesa de Gales.

Famosa por escribir diversos libros, Lady Charlotte comenzó a llevar un diario en el que registraba las actividades diarias de la princesa, tanto en sus momentos más destacados como en los más difíciles, así como los de otros miembros de la corte.

Este compilado se publicó de manera anónima, pero pronto se sospechó que Lady Charlotte era la responsable. Aunque muchos dudaban que fuera la autora porque su nombre también aparecía en el texto, ella nunca negó ser la responsable ni nadie más reclamó la autoría del escrito.



El panfleto 'The Female Tatler' también contaba chismes de la alta sociedad

Por otro lado, en el siglo XVIII existió una columna llamada 'The Female Tatler', un siglo antes de la época de la Regencia (en la que se desarrolla Bridgerton), donde también se plasmaban los chismes más jugosos de la alta sociedad. La persona detrás de esto supuestamente era una mujer llamada Señora Crackenthorpe.

De acuerdo al portal 'History Extra', el pliego surgió en 1709 y estuvo en circulación alrededor de un año, pero eso no impidió que se crearan más de 100 ediciones del mismo, ya que era publicado tres veces por semana.

Además del cotilleo, se mencionaban agudas observaciones sobre personajes reconocidos en la sociedad que protagonizaban escándalos y sobre las limitaciones impuestas a las mujeres en aquella época, pues la autora advirtió que el matrimonio era una "trampa fatal".

La identidad de la señora Crackenthorpe jamás se reveló de manera oficial, pero existió una teoría de que este personaje literario era en realidad un hombre y no una mujer, como muchos hubieran pensado. De hecho, un abogado llamado Thomas Baker y el panfletista político Delarivier 'Delia' Manley fueron los principales sospechosos, aunque no hubo pruebas contundentes de que eran las mentes maestras detrás de este proyecto.

En resumen, aunque 'Bridgerton' sea una novela de ficción, el hambre por los chismes y la redacción de los mismos sí fue una realidad antes y durante la Regencia.

