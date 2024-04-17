¿'Joker 2' le copió a 'La La Land'? Internautas muestran las pruebas (no solo son los bailes)

Video ‘Joker: Folie à Deux’, el tráiler explicado: el trastorno del Joker, el significado del baile y más

En 2016, la película 'La La Land' se convirtió en un fenómeno gracias a su historia, giros dramáticos, química entre los actores y, por supuesto, su conmovedor final. Aunque podría pensarse que esta película no guarda ninguna relación con 'Joker 2', Internet demostró lo contrario, y aquí te lo explicamos.

Similitudes entre 'Joker 2' y 'La La Land'

'La La Land' es un musical de romance y drama dirigido por Damien Chazelle y protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling. La trama se desarrolla en Los Ángeles y sigue la historia de Mia, una aspirante a actriz que trabaja como barista en un café de Hollywood, y Sebastian, un pianista de jazz que lucha por mantenerse fiel a sus principios musicales en un mundo cada vez más comercial.

Por otro lado, 'Joker: Folie à Deux' es un thriller psicológico dirigido por Todd Phillips y protagonizado por Joaquin Phoenix, quien interpreta a Arthur Fleck, mejor conocido el archienemigo de Batman en los cómics. El primer tráiler lanzado semanas atrás reveló que Arthur se encontrará con Harley Quinn, con quien mantendrá una relación romántica.

A simple vista, podría parecer imposible que estas dos películas tan diferentes puedan tener algo en común. Sin embargo, los usuarios de Internet señalan que comparten ciertos elementos.

Son musicales

En un reporte de 'Variety' se confirmó que 'Joker: Folie à Deux' tendrá el formato de un musical, contando con alrededor de 15 canciones, lo cual significa que habrán mucha música, coreografías y bailarines acompañando la historia, elementos que también estuvieron integrados en 'La La Land'.

Lamentablemente esta noticia no fue del todo bien recibida, ya que los fans se dividieron entre aquellos que adoran la idea de que la secuela sea contada como un musical y aquellos que la odian, debido a que aseguran no sigue la idelogía de las cintas de DC Comics.

Imagen Summit Ertertainment y DC Entertainment

Búsqueda de identidad

Uno de los elementos que comparten ambas películas es la soledad y la búsqueda de identidad de los personajes principales. En 'La La Land', Mia y Sebastian luchan por encontrar su lugar en el mundo del cine y la música, respectivamente, y se enfrentan a la soledad y la frustración que conlleva perseguir un sueño en una ciudad grande y competitiva.

En 'Joker 2', Arthur Fleck,también lucha por encontrar su lugar en el mundo y se enfrenta a la soledad y la marginación social. Su transformación resulta ser una forma de encontrar un sentido de identidad y propósito en un mundo que lo ha rechazado, además se apoyará en Harley Quinn para lograr sus objetivos, lo cual también hace la pareja de la otra cinta.

Imagen Summit Ertertainment y DC Entertainment

Escenas idénticas

La prueba más fiel de que tanto 'La La Land' y 'Joker 2' son practicamente iguales son los fotogramas, ya que tanto los encuadres, iluminación y hasta vestimenta llegan a coincidir. Por ejemplo, en una escena Mia y Sebastian están viendo una película y ella busca tener contacto físico, específicamente tomar su mano, cosa que también veremos en la cinta de DC Comics.

No hay duda de que el baile entre Mia y Sebastian que vimos hace 8 años atrás será una inspiración directa para el del Joker y Harley, ya que la escenografía es muy similar y ambas protagonistas tienen un vestido blanco formal.

Imagen Summit Ertertainment y DC Entertainment



¿Crees que veremos replicada en su totalidad 'La La Land' en 'Joker 2' solo que con personajes diferentes? Dinos en los comentarios.