¿’Joker 2’ tiene escenas postcréditos? Los detalles de la película que está en boca de todos

Video El final de 'Joker 2' explicado: la madre de Arthur es la villana y el tributo a otro Guasón

Aunque ‘Joker 2’ era una de las películas más esperadas de 2024, luego de su estreno se ha considerado un fracaso en taquilla, ya que no logró superar los 93 millones de dólares que recaudó la primera película en su primer fin de semana, al solo llegar a los 40 millones.

Si bien algunas escenas de ‘Joker 2’ han sido elogiadas por las interpretaciones de Joaquin Phoenix y Lady Gaga, la película generó muchos memes y dejó muchas preguntas en la mente de quienes la vieron, que poco a poco empiezan a responderse.

PUBLICIDAD

El final de 'Joker 2’ explicado: ¿qué pasó con Arthur Fleck y Harley Quinn?

Muchas escenas de ‘Joker 2’ profundizaron en la vida y el pasado de Arthur Fleck por medio de canciones y cortos números musicales, pero sin duda el final resultó muy confuso y hasta sorprendente para los espectadores.

La última escena de ‘Joker 2’ muestra a Arthur Fleck de nuevo en el manicomio Arkham de Ciudad Gótica. Ahí recibe una visita de un misterioso personaje y cuando está en camino, se encuentra con uno de los internos que le pide unos minutos para contarle un chiste.

En esta escena de ‘Joker 2’ se da un giro a la trama, pues Arthur cae ante el interno, quien lo apuñala en el estómago varias veces. Mientras Arthur cae al suelo, se puede ver en el fondo como el asesino se corta una sonrisa exagerada en la boca con el cuchillo.

Al contrario de la escena final de la primera película del Joker, en esta ocasión Arthur empieza a desangrarse y queda inmóvil en el suelo, lo que da a entender que él murió en el manicomio.

Aunque muchos creen que Harley Quinn era quien lo visitó en el manicomio en la escena final de ‘Joker 2’, esto no ha sido confirmado y se cree poco probable debido a cómo terminó su relación.

¿Por qué Lee abandona a Arthur al final de ‘Joker 2’? Lo que nadie vio venir en la secuela

En la última escena en la corte de ‘Joker 2’, Arthur rechaza la idea de seguir como el anarquista Joker, se muestra arrepentido por lo que le hizo a otras personas y tanto Lee como otros de sus seguidores abandonan la sala.

PUBLICIDAD

Después de la escena en la que el tribunal explota a manos de los anarquistas, Arthur huye decidido a encontrar a Lee, por lo que va a las famosas escaleras donde por fin la encuentra. Ella está con una nueva imagen, totalmente decepcionada de lo que Arthur dijo en la corte. Luego de una última canción, Lee se va sola y deja que la policía capture de nuevo a Arthur para llevárselo al manicomio.

Imagen Warner Bros. Ent.

La razón por la que Lee abandona a Arthur en esa escena de ‘Joker 2’, es porque nunca estuvo interesada ni enamorada de él, solo quería obtener reconocimiento y quería satisfacer su fascinación por lo que el Joker representaba en la sociedad de Ciudad Gótica.

Ella le confesó que era invisible y fue gracias al Joker que logró ser alguien y sentirse parte de algo más grande, en este caso la revolución. Como Arthur ya no era esa persona, Lee ya no vio la necesidad de seguir a su lado y desapareció de su vida.

A diferencia de otras versiones de la historia del Joker, Harley Quinn es su mano derecha y su más fiel servidora, por lo que en esa escena de ‘Joker 2’ se dio ese gran cambio que nadie vio venir.

¿Cómo nació el Joker? ¿Su madre era la verdadera villana?

En varias escenas de la primera película del Joker, se mostró la cercana y complicada relación que Arthur tenía con su madre, Penny, pero nadie imaginaba que fuera parte del origen de sus problemas.

En una de las escenas de la corta en ‘Joker 2’, la abogada Maryanne Stewart, quien defiende a Arthur durante su juicio, explora más en la relación de Arthur y Penny, señalando su parte más trágica y dándole responsabilidad a la madre.

PUBLICIDAD

Penny adoptó a Arthur luego de que fue abandonado, pero al crecer, permitió que sus novios abusaran sexualmente de él. Arthur no podía defenderse porque su madre lo amarraba a un radiador. Durante años él vio cómo maltrataban a su madre y luego lo atacaban sin piedad.

Debido a estas escenas en ‘Joker 2’, han surgido teorías que señalan a Penny como la verdadera villana en la historia de Arthur, pues fue ella la responsable de que su hijo creciera con un trauma y desarrollara su condición de reír incontrolablemente, lo que lo volvió víctima de bullying en la escuela y luego en su vida de adulto.

'Joker' Imagen The Grosby Group

Todas las burlas y el rechazo orillaron a Arthur a la locura y así surgió su lado violento, el Joker, que no se tentaba el corazón para acabar con quienes lo humillaron.

En la escena del juicio en ‘Joker 2’ donde la abogada recordó esto sobre su pasado, hace que Arthur se transforme nuevamente en el Joker y poco después confiesa que él acabó con su madre en los eventos de la primera película, aunque es hasta la secuela donde se revela que ella fue responsable de lo que le ocurrió a Arthur.

¿'Joker 2' tiene escenas postcréditos?

Además del final explicado de ‘Joker 2’, lo que muchos estaban interesados en conocer sobre la secuela es si tiene escenas postcréditos como otras películas.

Esta tendencia surgió luego de que las películas de superhéroes de Marvel mostraban material adicional que contaba más sobre una futura entrega. Pero no es un requerimiento de todas las películas.

PUBLICIDAD

Al igual que la primera película de Arthur Fleck, ‘Joker 2’ no tiene escenas postcréditos y el mismo director Todd Phillips dijo que esto se debe a que no tienen planes para hacer más películas con Joaquin Phoenix, así que no hay nada más que mostrar.

¿Te gustó ‘Joker 2’? ¿Ya sabías estos detalles de esta esperada película?