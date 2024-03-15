'La la land' nos enseñó a no darnos por vencidos: 9 lecciones que nos dejó la película

Video 'La La Land': el gran error de los Premios Oscar estuvo relacionado con Emma Stone

Tras el triunfo de Emma Stone como Mejor Actriz y el gran espectáculo que dio Ryan Gosling en los Premios Oscar 2024, muchos fans recordaron la película 'La la land' e incluso opinaron que el que ambos histriones se hubieran encontrado en dicha premiación de la Academia podía haber sido el perfecto final del filme.

'La la land' ya se convirtió en una cinta épica, tras haber ganado cuatro premios Oscar (Mejor Actriz, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía), dándole su primera estatuilla a Emma Stone; pero además también por la polémica que se generó cuando, sin querer, la anunciaron como Mejor Película, y por las lecciones que nos ha dejado como espectadores y que aún hoy recordamos.

7 lecciones sobre perseguir los sueños y no rendirnos ante el fracaso que nos dejó La la land

1. Sueña y nunca dejes de perseguir tus sueños

Mia (Emma Stone) es una camarera en los estudios de una importante productora que nos demuestra que la perseverancia y los sacrificios son importantes para lograr nuestros sueños, pues mientras sirve café, también audiciona para algún pequeño papel que pueda sostener su carrera de actriz.

Sebastian (Ryan Gosling) también sueña con poner supropio club de jazz, pero tiene que tocar la música que no le gusta en un pequeño club de Los Ángeles para poder ganar dinero.

La película plantea una terrible problemática para esta pareja, ya que para cumplir sus sueños individualmente, deben terminar separándose.

El mensaje es claro: Priorizar los sueños y empeñarse en conseguirlos es el camino hacia el éxito.

De hecho, un estudio realizado en octubre de 2015 y publicado en el 'Journal of Applied Psychology' por investigadores de la Universidad de Tel Aviv, revela que los jóvenes que tienen vocación tienden a correr riesgos, perserverar y lograr un empleo en el ámbito que desean.

La la land Imagen Instagram

2. No abandones lo que te apasiona

Del mismo estudio mencionado anteriormente, en el que se analizaron a 450 estudiantes, se descubrió que, efectivamente, si te desempeñas en el área de tu interés, tienes más posibilidades de tener éxito en ella gracias a tu pasión y vocación, por lo que el abandonar esta actividad no sólo te puede hacer desdichado, sino también fracasado.

Mia y Sebastian en la película demuestran con creces en cada minuto que lo que hacen y luchan por hacer es realmente su pasión, lo que los hace realmente vivir.

"La gente ama lo que a otras personas les apasiona", dicen en la película.

3. El amor impulsa, no detiene

La pareja se ve obligada a dejarse en la cinta, debido a que no podían cumplir sus aspiraciones individuales juntos, a pesar de intentarlo. Ambos demuestran que la pareja tiene un gran peso y su no existe apoyo, difícilmente la persona y la propia pareja sale a flote.

Mia y Sebastian tardaron en darse cuenta de que, por más que se amaran, no se alentaban a triunfar en lo suyo, sino que se detenían mutuamente.

Emma Stone y Ryan Gosling. Imagen Summit Entertainment / Lionsgate

4. Acércate a la meta con pequeños pasos

La cinta nos demuestra lo importante que son los pequeños logros y pequeños pasos que te encaminen y te acerquen poco a poco a tu objetivo final, sin desesperarte y aunque a veces no lo parezca.

Sebastian, por ejemplo, tiene que tocar la música que no le gusta, un paso que en vez de alejarlo de tener su propio club de jazz, lo acerca a la larga.

"Estoy dejando que la vida me golpee hasta que me canse. Entonces le devolveré el golpe. Es un clásico", menciona el personaje en la película.

5. El fracaso no es el final

Los protagonistas no se cansan de intentar hasta llegar a la meta, a pesar de los fracasos que esto pudiera conllevar, esto pasa tanto en la ficción de 'La la land' como en la vida real, en el caso, por ejemplo, del actor Robert Downey Jr., quien acaba de ganar su primer Oscar, después de haber estado preso, en rehabilitación y haber fracasado muchas veces en su vida.

Este filme nos recuerda que hay que levantarnos y seguir adelante.

Imagen Dale Robinette / Lionsgate

6. Todo es mental: Si lo piensas o lo crees, lo puedes lograr

En el caso de Mia, la actriz debía convencerse de que podía llegar a cumplir su sueño para realmente hacerlo.

7. No siempre terminas con el amor de tu vida

La cinta nos muestra qué tan difíciles pueden llegar a ser las relaciones de pareja, aún más si sacrificamos nuestras aspiraciones personales por estar con alguien.

El mensaje es que probablemente uno no termine con aquella persona que creyó que era el amor de su vida y eso no está del todo mal.

Mia y Sebastian intentan por muchos medios estar juntos, sin embargo y muy a pesar de su amor, esto no es suficiente para ser felices el uno con el otro.

La película nos dice que, aunque existen personas fundamentales en nuestro camino, que nos hayan ayudado a crecer y alcanzar nuestras metas, e incluso con las que hayamos sido muy felices, a veces esto termina, pues en la vida todo es finito.

Aún así esto no tiene por qué ser una tragedia, ya que, si bien Mia y Sebastian no terminan juntos, ambos son felices por separado.

"'La La Land' deja el mensaje de que aferrarse a una ilusión o a una idea falsa, puede no pemitir vivir otras experiencias mejores o, al menos, diferentes. Sé sincero contigo mismo, haz realidad tus sueños y acepta que las cosas no siempre son como estaban escritas en el guión", declaró Abby Rodman, una reconocida psicoterapeuta estadounidense.

Imagen Summit Entertainment

8. No se puede tener todo en la vida

Por más que Mia y Sebastian lo intentaron, no pudieron dejar de sacrificar algo, en este caso el estar juntos para que sus carreras despuntaran. Similar a lo que nos pasa a la mayoría de las personas en la vida cotidiana, encontrar un equilibrio es complicado y al final siempre priorizaremos lo que más nos importa.

9. Los malos momentos no duran para siempre

En la vida siempre hay buenos y malos momentos; los malos no duran para siempre y el buscar los buenos siempre iluminarán la existencia. Todo es un contraste.