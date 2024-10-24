¿Cuándo llega 'Joker 2' a plataformas de streaming? Los detalles sobre su lanzamiento en línea

Video ¿Por qué Arthur Fleck ya no quiere ser El Joker? Se despidió de su alter ego por una profunda razón

'Joker 2' fue una de las películas más esperadas del 2024, ya que su primera entrega dejó encantados a los fans de DC Comics debido al buen desarrollo del personaje principal. Su llegada al cine a principios de Octubre provocó mucha polémica, ya que hubo una clara división en las opiniones sobre la enorme presencia que tiene la música en ella, pero si eres de la personas que no la han visto y quieren hacerlo, pronto llegará a una popular plataforma de streaming.

¿Cuál es la trama de 'Joker 2'?

La trama se centra en Arthur Fleck, quien es arrestado e internado en el Asilo de Arkham tras haber cometido múltiples asesinatos, uno de ellos en un programa de televisión en vivo. Para determinar cómo será castigado por sus crímenes, se lleva a cabo un juicio en su contra, y durante el proceso conoce a Lee Quinzel, una joven de la que termina enamorándose perdidamente.

A medida que avanza su caso, Arthur evalúa si continuará siendo el Joker o no, ya que no está seguro de querer seguir con esa identidad, lo que podría cambiar su vida para siempre.

'Joker 2' estará disponible en el catálogo de MAX

Al ser retirada recientemente de la pantalla grande, se confirmó que 'Joker: Folie à Deux' llegará a streaming para su venta digital en MAX, la plataforma de HBO, a partir del próximo 29 de octubre. Sin embargo, dependiendo de los acuerdos internacionales de distribución, es posible que otras plataformas también adquieran los derechos para transmitir la película en regiones específicas.



Esto significa que 'Joker 2' solo podrá ser vista por aquellos usuarios que la compren en línea por el momento, pues se estima que esté disponible junto con el resto del catálogo a finales del 2024 o principios del 2025.

Algo importante remarcar que en caso de no haber visto la primera entrega de 'El Joker' ésta se encuentra disponible en MAX y la podrás disfrutar las veces que quieras.

De acuerdo al portal 'Digital Spy', 'Joker: Folie à Deux' recaudó 56.6 millones de dólares en Estados Unidos y 192.2 millones a nivel mundial, mientras que su predecesora recaudó más de 1.000 millones de dólares durante su trayectoria. Estas cifras muestran el rotundo fracaso que resultó la cinta y que posiblemente no sea muy esperada en streaming.

