Joaquin Phoenix no sabía quién era Lady Gaga: Miley Cyrus se la 'presentó'

¿Quién iba a imaginar que fue Miley Cyrus quien le ‘presentó’ a Lady Gaga a Joaquin Phoenix, años antes de que trabajaran juntos en la película ‘Joker 2’?

Fue gracias a Miley Cyrus que Joaquin Phoenix supo quién era Lady Gaga, años atrás de trabajar juntos en 'Joker 2' Imagen TikTok/Warner Bros.

Miley Cyrus le 'presentó Lady Gaga a Joaquin Phoenix antes de ‘Joker 2’

Miley Cyrus fue la encargada de presentar a Joaquin Phoenix a la famosa cantante Lady Gaga hace aproximadamente 14 años.

El video, que se ha vuelto viral en redes sociales, en especial en X (Twitter), muestra una conversación entre Cyrus y Phoenix en el año 2010, llamando la atención de los internautas, quienes se sorprendieron al saber cómo fue que el ganador del premio Oscar supo de su compañera de reparto de ‘Joker 2’ antes de protagonizar la película.

'Joker 2' se estrena en cines en octubre de 2024 Imagen Warner Bros.



Como parte de una campaña para abordar el tema del suicidio, Joaquin Phoenix y Miley Cyrus discuten varios temas. Phoenix, sarcásticamente, pregunta a Cyrus a qué se dedica, y ella responde que es actriz y cantante.

Durante la charla, Phoenix le pregunta a Miley si sabe bailar, a lo que ella responde que únicamente como Lady Gaga. En ese momento, la intérprete de ‘Flowers’ le pregunta si sabe quién es ella, a lo que él contesta afirmativamente, a pesar de que no era así, ya que comienza a darle el nombre de canciones que no pertenecen a la protagonista de ‘Nace una estrella’.

“Claro, Lady Gaga. Ella tiene la canción ‘Everybody Goes Up’, también tiene ‘two lashes at a time’”, responde Phoenix.



Comprendiendo que quizás no sabía quién era, Miley recrea un segmento de la coreografía de ‘Bad Romance’ de Lady Gaga, tema que fue lanzado en 2008, a lo que Phoenix la mira desconcertado y le confiesa que no la conoce.

El clip se volvió viral porque será este 2024 el años en el que Joaquin Phoenix y Lady Gaga protagonicen ‘Joker: Folie à Deux’, o simplemente ‘Joker 2’, donde Phoenix encarnará nuevamente a Arthur Fleck, papel que le dio un premio Oscar en 2020, mientras que la ganadora del Grammy será Harley Quinn, personaje que fue interpretado en la pantalla grande por Margot Robbie.

¿Cuándo se estrena ‘Joker 2’?

De acuerdo con la sinopsis oficial, la pareja tomará Gotham City como escenario para sus crímenes, pasiones y aventuras que vivirán a lo largo del filme, además de que la música será un elemento importante en la trama.

Siendo una de las películas más esperadas del año, ‘Joker 2’ llegará a las salas de cine en México el 3 de octubre, mientras que en Estados Unidos se estrenará al día siguiente, 4 de octubre.



