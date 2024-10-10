'Joker 2': ¿Por qué Lee cambia su actitud con Arthur al final de la película?

Video El final de 'Joker 2' explicado: la madre de Arthur es la villana y el tributo a otro Guasón

Antes del estreno de ‘Joker 2’ existía la idea de que Lady Gaga superaría la interpretación de Joaquin Phoenix en 'Joker' y que la secuela sería un éxito, debido a la popularidad de la primera película en 2019.

Sin embargo, ha pasado todo lo contrario con esta segunda parte. 'Joker 2' ha sido considerada como un fracaso en taquillas en su primer fin de semana de estreno, pues tan solo recaudó solo 37. 8 millones de dólares en Estados Unidos (menos de la mitad de lo que generó ‘Joker’ en el mismo periodo).

PUBLICIDAD

Los fans de DC y la crítica especializada han atacado con dureza ‘Joker 2’. Basta con decir que tiene una calificación de 33% en Rotten Tomatoes, y que los memes sobre lo decepcionante que es la película no han parado.

A pesar de todo, la trama de ‘Joker 2’ deja algunas preguntas al aire para sus espectadores. Si te quedaste con dudas, aquí las resolvemos.

‘Joker 2’: ¿Por qué Lee ya no quiere estar con Arthur cuando él ya no desea ser Joker?



A lo largo de ‘Joker 2’ Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) entabla una relación sentimental con Lee Quinzel (Lady Gaga). En gran parte de la película Lee apoya a Arthur en su juicio legal, y también baila a su lado en las alucinaciones que son producto de la imaginación del villano.

Sin embargo, llega un punto de la cinta en el que Arthur confiesa lo arrepentido que se siente por asumir el rol de Joker, y Lee lo abandona después de eso.

Arthur tiene la esperanza de reencontrarse con ella, le llama para reconciliarse, le canta, e incluso ocupa la ayuda de sus seguidores para reunirse con su amada.

Sin embargo, Lee se va sola y deja que Arthur sea capturado y enviado de nuevo a prisión. Esto lo hace porque en realidad nunca estuvo enamorada de Arthur Fleck, sino que tenía una especial fascinación por todo lo que Joker representaba.

Cuando Arthur decide dejar a Joker atrás, Lee se decepciona de él, pues ella solo idealizaba a Joker como un villano despiadado y nunca se preocupó en realidad por el tímido y frágil Arthur.

'Joker 2' Imagen DC Entertainment

¿Cuál es el trastorno de Arthur en ‘Joker 2’?



Una de las principales líneas argumentales de ‘Joker 2’ es el estado mental de Arthur Fleck, pero en ningún momento se menciona de manera explícita cuál es la enfermedad o trastorno que él tiene.

PUBLICIDAD

No obstante, se ha especulado mucho sobre el tema. Incluso se han hecho estudios especializados al respecto, como la investigación ‘Analizando al Joker: un intento de establecer un diagnóstico para un ícono del cine’ del Real Colegio de Psiquiatras de la Universidad de Cambridge.

En él se explica que muy probablemente Arthur tenga un trastorno neurológico conocido como efecto pseudobulbar, el cual es resultado de una lesión cerebral y provoca ataques de risa, como se ve en el personaje.

Cabe aclarar que los trastornos neurológicos son diferentes a las enfermedades mentales. Los primeros provienen de un traumatismo en el cerebro, y los segundos de pensamientos, sentimientos y factores ambientales.

En ‘Joker 2’ se argumenta que el traumatismo cerebral de Arthur es resultado de los abusos físicos que Arthur padeció por parte de su madre cuando era niño, lo cual podría afianzar esta teoría.

Joker 2: ¿Por qué Arthur Fleck ya no quiere ser el Joker? Imagen DC Studios

¿Qué representa el Joker de ‘Joker 2’ en realidad?



En la primera película de ‘Joker’ Arthur Fleck se muestra orgulloso de su alter ego como Joker. Sin embargo, en ‘Joker 2’ él no se ve muy seguro de esta decisión.

Luego de escuchar a su amigo Gary testificando en su juicio en 'Joker 2', Arthur se cuestiona si en verdad quiere seguir siendo el Joker, pues probablemente él no sea en realidad la imagen del caos que todos piensan.

Cuando regresa a la cárcel al final de la película un prisionero acuchilla a Arthur, mientras se corta una sonrisa en el rostro muy al estilo del Joker de Heath Ledger en ‘Batman: el caballero de la noche’.

PUBLICIDAD

Este gesto revela que Joker en realidad es un símbolo más que una persona en específico; puede tener cualquier rostro siempre y cuando encarne todo lo que representa la anarquía.

Es decir, Arthur podría morir, pero el Joker será eterno, siempre y cuando en Gotham haya gente desilusionada que esté dispuesta a sacar a la luz su lado más caótico.