Harley Quinn está inspirada en una mujer real, pero pocos lo saben

El nombre de Harley Quinn se volvió tendencia gracias a que, en días pasados, se reveló el tráiler de la película 'Joker: Folie à Deux', donde se mostrará la historia de amor que vivirá el protagonista, Arthur Fleck, tras conocer a una mujer que se encuentra hospitalizada en el mismo psiquiátrico que él.

El nacimiento de Harley Quinn en el universo de Batman: la actriz Arleen Sorkin fue la clave

Si bien Harley Quinn es bien conocida gracias a los cómics, películas y series televisivas, su origen es muy interesante, ya que, a diferencia de lo que muchos creerían, no se encuentra en las historietas gráficas. Todo comenzó cuando el guionista de DC Comics, Paul Dini, deseaba darle una compañera femenina al Joker para su proyecto 'Batman: la serie animada'. Si bien al principio no sabía cómo empezar, todo cambió cuando vio a su amiga Arleen Sorkin en la televisión.

Ella era una actriz muy reconocida que participó en el popular show 'Days of Our Lives', el cual comenzó sus transmisiones en 1965. En uno de sus capítulos, Arleen, que interpretó al personaje Calliope Jones, se disfrazó de payaso bufón, y fue allí cuando el guionista de DC se inspiró para crear a Harley Quinn.

Así, en 1992 se presentaría a la joven rubia específicamente en el episodio 8 de la primera temporada de 'Batman: la serie animada'. Algo a destacar es que el nombre de Harleen Frances Quinzel sonaba muy parecido al de Arleen Sorkin, y el nombre de su identidad falsa, Harley Quinn, también integra la palabra "arlequín", aludiendo al disfraz de payaso que una vez usó la actriz.

Imagen Warner Bros Animation y Cutter Productions

Arleen Sorkin fue la voz de Harley Quinn por 22 años

Por si fuera poco, Dini le pidió a Sorkin que le diera voz a la compañera del Joker, y ella con gusto aceptó la petición hasta el fin de la serie, que fue en 1994.

No pasó mucho tiempo para que el personaje fuera aceptado entre los fans de Batman, de hecho, Sorkin continuó dándole vida a Harley Quinn con su voz en otras animaciones y videojuegos como 'Batman: la máscara del fantasma', 'Batman: Arkham Asylum', 'Superman: la serie animada', 'DC Universe Online', 'Las nuevas aventuras de Batman' o 'La Liga de la Justicia'.

En 2012, Arleen Sorkin dejó su huella como Harley por última vez en el videojuego 'DC Universe Online: The Last Laugh', dando pie al final de su participación en el mundo de Batman y DC Comics después de 22 años.

La musa de Paul Dini, que ayudó a la creación de este enigmático personaje, falleció en 2023 a la edad de 67 años, por complicaciones de neumonía y esclerosis múltiple, pero continúa siendo una figura emblemática para los seguidores de Harley Quinn, quienes reconocen su contribución a la construcción de este personaje icónico, el cual trascendió y sigue más vivo que nunca en la actualidad.

Paul Dini, Harley Quinn y Arleen Sorkin Imagen Getty Images y Warner Bros Animation