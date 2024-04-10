'Joker 2': ¿Por qué la película se llama 'Folie à Deux’? El nombre es una gran pista sobre la trama

Video Actores y extras de ‘Joker 2’ revelan maltratos en el set: les prohíben ir al baño

El furor por el Joker de Joaquin Phoenix regresó. Pero, ahora, al doble. El 3 de abril, Warner Bros. lanzó el teaser trailer de la continuación de la película de 2019. En el primer vistazo se presenta a Lady Gaga como Harley Quinn y nos regala las primeras imágenes de la cinta de Todd Phillips.

El avance del filme también nos recuerda que su título oficial es ‘Joker: Folie à Deux’, ¿qué significa?

¿Qué significa folie à deux? El trastorno que le da nombre a ‘Joker 2’

La Asociación Americana de Psicología define folie à deux como un raro trastorno psicótico en el que dos individuos íntimamente relacionados comparten simultáneamente delirios similares o idénticos. La traducción del frances es “doble locura”.Es la forma más común de trastorno psicótico compartido.

El también llamado trastorno psicótico compartido suele darse entre dos personas, pero también se han reportado casos que involucran a más de dos individuos. Según el número de personas afectadas, se le puede denominar folie à trois (un delirio compartido por tres personas), folie à quatre (un delirio compartido por cuatro personas), folie en famille (locura familiar), entre otros.

La folie à deux es más común entre parejas románticas, pero también puede ocurrir entre hermanos o miembros de una familia. En medios de comunicación se han registrado varios casos de parejas y hermanos que caen este trastorno, que les orilla a realizar actos insólitos.

El trastorno fue conceptualizado por primera vez en el siglo XIX por los psiquiatras franceses Charles Lasègue y Jean-Pierre Falret. No se considera un desorden independiente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5), sino que se incluye dentro del espectro esquizofrénico y otros trastornos psicóticos.

Lo que ‘folie à deux’ indica de ‘Joker 2’

Tras saber el significado de este trastorno, se puede inferir más sobre la película estelarizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

Sabemos, por ejemplo, que en esta segunda entrega, el Guasón encontrará el amor en su pareja perfecta, Harley Quinn. Pero, si hacemos memoria, la primera película nos mostró al personaje de Arthur Fleck desarrollar delirios. Esto podría indicar que su novia compartirá sus alucinaciones, lo que la convertiría en su aliada perfecta en una revolución.

El hecho de que el título de la película sea un trastorno psiquiátrico también es relevante. Los cómics de DC relatan que Harley Quinn era la psicóloga que atendía al Guasón hasta que termina enamorada de él y hace de todo por seguir a su lado.

No obstante, el primer ‘teaser’ de ‘Joker: folie à deux’ nos dejó ver una historia ligeramente diferente, pero que aún se alinea con la temática. Según se puede inferir de las imágenes, los personajes de Joaquin Phoenix y Lady Gaga se conocen en una institución de salud mental, de la que ambos son pacientes, y al poco tiempo se enamoran.

Eso sí, tendremos que esperar hasta el estreno de ‘Joker 2’, el 4 de octubre de 2024, para tener más detalles de cómo se explora el trastorno psiquiátrico en la película.