Jake Gyllenhaal confesó cómo fue grabar escenas íntimas con Jennifer Aniston: era su 'crush'

Al contrario de lo que ocurre en ‘The Break-Up’, la película donde la mujer abandona una relación mediocre, en ‘The Good Girl’ (2002), el personaje de Jennifer Aniston se ve dividida entre su esposo y un joven amante.

Justine Last (Jennifer Aniston) tiene una monótona y estancada relación con su esposo Phil (John C. Reilly), pero en su trabajo en una tienda de descuentos conecta con el joven Holden Worther (Jake Gyllenhaal)

Los dos desarrollan un amorío al sentirse escuchados y comprendidos, aunque Holden quiere llevar las cosas más allá y empieza a tener comportamientos obsesivos y posesivos.

Por la naturaleza de su relación, en la película se muestran varias escenas íntimas entre Justine y Holden, aunque Jake Gyllenhaal confesó que grabarlas a sus 22 años fue complicado.





Jake Gyllenhaal confesó cómo fue grabar escenas íntimas con Jennifer Aniston

Al Jake Gyllenhaal le sucedió algo muy similar a lo que le pasó a Salma Hayek cuando grabó una escena íntima con Antonio Banderas, porque le tenía miedo y mucho respeto al consagrado actor.

En el caso de Gyllenhaal, el actor confesó en el programa ‘The Howard Stern Show’ en una entrevista de octubre de 2021, que no solo tenía respeto por la famosa actriz de ‘Friends’, también era su ‘crush’.

En la entrevista Gyllenhaal aceptó que desde hace años estaba enamorado de Jennifer Aniston y el grabar las escenas de sexo entre sus personajes fue una tortura y al mismo tiempo un gusto.

“Fue una tortura, sí lo fue, pero fue también no tortura. Digo, vamos, era como una mezcla de las dos”.



Aunque Jake Gyllenhaal se haya convertido en uno de los actores que lograron besar a su ‘crush’ en el set de grabación, no todo es placer y para ese tipo de escenas debe mantenerse profesional.

Así, comentó lo difícil que fue el filmar ese tipo de escenas porque no es tan sexy y lleno de pasión como se ve en la pantalla, sino que es más como un baile o hasta una pelea que se ensaya para las películas de acción.

“Extrañamente, las escenas de amor son incomodas porque hay tal vez 30, 50 personas viendo. Eso no me excita. La mayoría de las veces es extrañamente mecánica. Y también, es un baile, lo coreografías para una cámara. Es como una de esas escenas de peleas, tienes que coreografiar esas cosas y siempre lo he intentado”.



Incluso dijo que para estar más cómodos y poder actuar las escenas en la cama de mejor manera y sin tanto nerviosismo, Jennifer Aniston sugirió colocar una almohada.

“En realidad (la almohada) fue una sugerencia de Jennifer; fue muy amable al sugerirlo antes de que empezáramos, dijo: ‘Voy a poner una almohada aquí’”.