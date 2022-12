Hugh Jackman se arrepintió de retirarse como Wolverine por culpa de Ryan Reynolds: la historia

Tras una larga carrera siendo Wolverine, Hugh Jackman se convirtió en uno de los actores encasillados en un papel, por lo que en 2017 anunció que la película ‘Logan’ sería su última vez portando las garras de adamantium.

Muchos fans lamentaron la noticia y hasta su gran amigo Ryan Reynolds por mucho tiempo estuvo insistiéndole al actor australiano que regresara como Logan en una película de Deadpool o de los X-Men.

Al final, Ryan de alguna forma convenció a Jackman y el 27 de septiembre de 2022 los dos actores subieron un video anunciando que en ‘Deadpool 3’ va a aparecer Wolverine interpretado de nueva cuenta por Hugh.

Pero ¿qué hizo que Hugh Jackman cambiara de opinión? Al parecer el actor de la película 'Scoop' (que cual puedes ver gratis en ViX) se arrepintió de retirarse de Wolverine casi de inmediato.

Hugh Jackman y el momento exacto en que se arrepintió de dejar a Wolverine

Hablando con Deadline el 29 de noviembre sobre su próxima película ‘The Son’, Hugh Jackman también tocó el tema de Wolverine y su regreso al personaje ahora dentro del MCU.

Al hablar sobre su regreso luego de haber anunciado que se retiraba de encarnar al mutante, Jackman dijo que en verdad se arrepintió de esa decisión casi inmediatamente.

“Estaba viendo ‘Deadpool’, llevaba solo unos 20 minutos, y apenas había anunciado, literalmente unas semanas antes, que ‘Logan’ iba a ser mi última vez, algo que en verdad era mi intención. Y entonces pensé ‘oh-no’”.



El histrión también dijo que ante el mundo mantenía su decisión como algo final y negaba en entrevistas que fuera a interpretar a Logan de nuevo, pero que tras bambalinas la idea de regresar siempre estuvo presente.

Fue hasta agosto de este año en que tuvo un descanso laboral y pudo pensar bien las cosas, por lo que le marcó a Ryan Reynolds para informarle que quería volver a ponerse las garras de adamantium en su película de Deadpool.

“Estaba manejando hacia la playa. Fue a mediados de agosto, tenía una semana libre del espectáculo (‘The Music Man on Broadway’), era mi primera semana libre en ocho, nueve meses, 10 meses. Y me llegó, así como: ‘Realmente quiero hacer esto’. Y eso fue todo. Tan pronto llegué a la playa, le llamé a Ryan solo para ver qué demonios estaba pasando. Y luego aquí estamos. Fue muy rápido”.

Ryan Reynolds también protagoniza la comedia negra 'Las Voces', la cual puedes ver gratis en ViX.

También dijo que estuvo consciente del deseo de los fans por verlo regresar como Wolverine, más porque Ryan Reynolds siempre fue insistente en el tema. Tanto que ni el mismo Ryan creyó que fuera real su cambio de opinión.



“Créeme, no hay una mañana en que no me despierte y Ryan Reynolds esté afuera de mi casa con carteles que dicen: ‘Por favor’. Constantemente me pregunta al respecto. Y yo le decía: ‘Amigo, terminé. Terminé, terminé, terminé, terminé, terminé’. Entonces, cuando me llamó (de regreso), me dijo: ‘¿Hablas en serio?’”.

Hugh Jackman decidió regresar como Wolverine en el momento perfecto

Pero también reveló decisión llegó en el momento ideal, pues en una entrevista con Variety el 26 de octubre, Jackman dijo que cuando le informó a Reynolds, su amigo estaba a punto de presentar su propuesta de ‘Deadpool 3’ a Marvel.

Ahora el australiano debe empezar el arduo entrenamiento para volver a interpretar a Logan, el que incluso ha hecho que en el pasado Hugh Jackman rompiera su vestuario por ser demasiado musculoso.