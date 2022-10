Hugh Jackman y otros actores que rompieron sus vestuarios por ser demasiado musculosos

Ser parte de la industria del entretenimiento puede no ser un trabajo sencillo, debido a que en más de una ocasión, las celebridades han revelado los diferentes sacrificios que han hecho para interpretar un papel.

Si bien, diversos famosos tuvieron que subir de peso para un personaje, otros han desgarrado sus trajes por sus músculos. Te compartimos algunas historias.

Hugh Jackman

El 27 de septiembre de 2022, en un video publicado a través de sus redes sociales, Ryan Reynolds dio a conocer que Jackman volvería al MCU para meterse en el papel de Wolverine en ‘Deadpool 3’, algo que emocionó a los seguidores del artista.

Durante una charla con la revista ‘Variety’ en 2022, Hugh relató que, debido a que el volumen de su cuerpo ha aumentado, ha tenido algunas anécdotas con su vestuario.

“Todos los batidos de proteínas están comenzando a hacer efecto rápidamente. La otra noche pude escuchar el velcro crujir y en realidad se abrió. He dividido dos pares de pantalones”, aseveró.



Asimismo, el actor confesó que su equipo tuvo que conseguirle pantalones nuevos para continuar con las grabaciones.





Hugh Jackman también protagoniza otras películas. Si quieres ver ‘Scoop’ completamente gratis, sólo ingresa a ViX.

“Tenía mis pantalones alrededor de mis tobillos. Pensé, si mi estilista no llega a tiempo, es mejor seguir con pantalones divididos que sin pantalones. Luego lo vi corriendo de la derecha del escenario a la izquierda del escenario, a máxima velocidad. Llegamos justo a tiempo”, dijo.

Henry Cavill

En más de una ocasión Henry, mejor conocido por su personaje de Superman (el hombre de acero) en el Universo Cinematográfico de DC, ha contado la rutina de ejercicio que sigue para mantenerse en forma.





Henry Cavill también actuó en la película 'Misión imposible: Repercusión' que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

No obstante, el volumen de su físico no siempre le ha traído beneficios; según detalló Tim Aslam en una entrevista con ‘Polygon’ el 20 de diciembre de 2019, sus músculos desgastaban el cuero de su vestuario en ‘The Witcher’ por lo que se tenía que cambiar de forma continua.



“Me decían: ‘Hagas lo que hagas, no hagas que parezca el juego’. Miré algunas imágenes y dije: ‘Eso no va a suceder porque en realidad se ve un poco vulgar”, destacó Tim sobre el atuendo de la serie de Netflix.

Scarlett Johansson

Desde que era joven, Johansson inició su carrera en el mundo artístico y poco a poco se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a sus diferentes proyectos. En el MCU se transformó en la heroína Black Widow, quien usa un traje negro.





Scarlett Johansson también protagonizó la película 'Match Point' que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

La estrella de Hollywood narró en una charla con ‘Nightline’ el 17 de abril de 2012 que, además de ser una prenda muy calurosa, su outfit en ‘Avengers’ se rompía fácilmente.



“Hacía tanto calor que me escurría los calcetines al final del día. Son como neumáticos. Simplemente revisas conjuntos de ellos. Cada vez que obtienes un nuevo disfraz, te sientes muy bien y luego, tres días después, es como la viuda de descuento”, detalló.

Olivia Munn

Diversos actores se han convertido en seres con fuerza sobre humana para una serie o película, tal es el caso de Munn, quien encarnó a Psylocke en ‘X-Men Apocalypse’. Para usar su vestuario, que era muy ajustado, la celebridad necesitó ayuda de dos mujeres y, en una ocasión, se rompió, así lo contó en una charla con ‘Team Coco’ el 11 de julio de 2015.

“El primer día, yo estaba ahí afuera, muy emocionada de estar con estos chicos y de haber conocido a Michael y a James y a todo el mundo. Y estaba como ‘quiero hacer un muy buen trabajo’ y rompí la entrepierna del látex. Está rota”, aseveró.

Chris Hemsworth

Uno de los personajes más importantes en la trayectoria de Hemsworth es Thor, un superhéroe que pertenece al MCU y quien se caracteriza por sus grandes músculos y traje. A lo largo de una plática con El País el 13 de septiembre de 2017, el histrión reveló que la primera ocasión que se enfundó en el vestuario, éste no le quedó.

“La primera vez que me puse el traje de Thor me quedaba pequeño. De verdad, estaba bastante ridículo. Lo cierto es que durante un tiempo me sentí muy tonto”.



Asimismo, Chris relató en una charla para ‘Los Angeles Times’ retomada por ‘Koimoi’ el 1 de noviembre de 2021, que cuando consiguió el papel, comenzó a incrementar su musculatura, por lo que el outfit apretaba su cuerpo cuando se lo probó.