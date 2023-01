¿Hugh Jackman tomó esteroides para convertirse en Wolverine o logró sus músculos 'al natural'?

Por años, Hugh Jackman mantuvo un aspecto súper fit gracias a las nueve películas en donde interpretó a Logan / Wolverine: desde las cintas de X-Men hasta la trilogía enfocada únicamente en su personaje.

Actualmente, el actor de 54 años de edad se prepara para su décima película como el poderoso mutante con garras de adamantium.

A pesar que existen más de dos décadas entre la primera vez que lo interpretó en X-Men (2000) y el nuevo rodaje de ‘Deadpool 3’, el actor continúa presumiendo un impactante físico. Te contamos cómo lo ha logrado.

¿Hugh Jackman tomó esteroides para convertirse en Wolverine?



A inicios de enero de 2023, el actor de ‘Scoop’ (que puedes ver gratis en ViX) se sinceró en una entrevista en el programa ‘Who’s Talking to Chris Wallace?’ sobre cómo consiguió el musculoso físico de Wolverine.

Wallace le comentó que por años muchas personas se han preguntado si el aspecto del fuerte mutante lo logró con esteroides y Jackman reveló que no.

“No. Amo mi trabajo y amo a Wolverine… pero me dijeron anecdóticamente cuáles son los efectos secundarios de eso [esteroides]. Y yo dije, 'No lo amo tanto'. Así que no, solo lo hice a la vieja escuela”.



Con respecto a la vieja usanza, el actor de 54 años se refiere a crecer sus músculos con ejercicio y tener una alimentación alta en proteína, principalmente con pollo.

“He comido más pollos, lo siento mucho por todos los veganos y vegetarianos y por los pollos del mundo. Literalmente, el karma no es bueno para mí. Si la deidad tiene algo relacionado con los pollos, estoy en problemas”.

Hugh Jackman mantuvo su atlético físico tras despedirse de Wolverine

En realidad, después de decirle adiós a Wolverine, Hugh Jackman continuó teniendo una vida bastante fit gracias a su gira internacional de conciertos ‘The Man. The Music. The Show.’ y su musical de Broadway ‘The Music Man’, producciones donde tener una buena condición es elemental para cantar y bailar sin perder el aliento.

De hecho, el actor quema alrededor de 1500 calorías por cada noche que protagoniza ‘The Music Man’, según contó en una entrevista para Variety en 2022.

Sin embargo, ser Wolverine requiere más que una buena condición y atlético físico: se necesitan músculos, los cuales poco a poco ha lucido en el escenario e incluso ya le provocaron romper su vestuario.

En su charla con Variety, el actor también reveló que toma malteadas de proteína para que sus músculos crezcan.

“Disculpas a todo el elenco de 'The Music Man', y en particular a mi vestuarista y esposa: todos los batidos de proteínas están comenzando a hacer efecto rápidamente… La otra noche, pude escuchar el velcro crujir y en realidad se abrió. He dividido dos pares de pantalones”.



Y tú, ¿creías que Hugh Jackman conseguía sus músculos con esteroides? ¿Qué te pareció conocer la verdad?