7 actores que sufrieron con su vestuario para una película: "olía horrible"

Es frecuente que los artistas hagan grandes sacrificios para interpretar un papel, desde bajar una gran cantidad de peso o someterse a horas de maquillaje, hasta enfundarse en un incómodo traje. Te contamos algunas de sus experiencias.

Matthew Lewis - Neville Longbottom

Uno de los personajes secundarios que se ganó el cariño de los fans de ‘Harry Potter’ fue Neville, a quien dio vida el actor Matthew Lewis.

Para interpretar el papel, el joven debía usar un traje poco cómodo, según recordó en una charla retomada por la revista ‘People’ el 28 de enero de 2017.

“Tener 15 años en plena pubertad, tener que llevar un traje gordo. Hay chicas alrededor; tengo este traje gordo todos los días. Nadie sabe que estoy usando esta maldita cosa, todos piensan que estoy gordo. Ahora, como actor, digo ‘¿por qué te quejaste de eso?’”, detalló.

Kit Harrington - Jon Snow

El originario de London ganó popularidad luego de convertirse en Jon Snow para la serie de HBO ‘Game of Thrones’, lo que muchos de sus fans no conocían es que el artista sufría cuando se enfundaba en su traje.

En una charla con ‘The Late Show con Stephen Colbert’ el 6 de marzo de 2019, el artista detalló algunos aspectos de su vestuario.

“Pesaba una tonelada. Olía horrible. Es muy bueno ponértelo porque inmediatamente te sientes en el personaje y eso estaba bien, pero parecía que cada año le ponían más peso”, bromeó Harrington.

Scarlett Johansson - Black Widow

Desde temprana edad, inició su carrera artística y con el transcurso del tiempo ha protagonizado diversos papeles que la han llevado a ganarse el cariño del público, uno de ellos es el de Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel.





Durante una entrevista con ’Nightline’, retomada por ABC News el 17 de abril de 2012, Johansson aseguró que su atuendo no era cómodo debido a las altas temperaturas en el set de grabación.



“Hacía tanto calor que me escurría los calcetines al final del día”. Cada vez que obtienes un nuevo disfraz te sientes muy bien y luego, tres días después, es como la viuda de descuento”, puntualizó.

Jim Carrey - Grinch

En el 2000, Carrey protagonizó uno de los clásicos de Navidad más queridos por los espectadores: ‘How the Grinch Stole Christmas’; en donde se convirtió en el hombre verde que odia las fiestas decembrinas.





En más de una ocasión, el artista ha narrado que para personificar a El Grinch tuvo que someterse a un largo y complicado proceso de maquillaje.



“ Cuando hice ‘El Grinch’, literalmente me enterraban vivo en maquillaje todos los días, el primer día fueron ocho horas y media y volví a mi tráiler y atravesé la pared con mi pierna y le dije a Ron Howard que no podía hacer la película”, destacó el artista en una charla con ‘El Show de Graham Norton’ en 2014.

Tom Holland - Spider-Man

Uno de los personajes más populares que ha interpretado Holland es el de Spider-Man para el MCU; gracias a él ha conquistado el corazón del público.

No obstante, meterse en el traje del héroe no ha sido un trabajo sencillo ya que no tiene cremallera, por lo que ir al baño es muy complicado, al menos así lo dijo Tom en una charla con ‘El hormiguero’ el 11 de febrero de 2022.

“Lo he intentado (solicitar la cremallera). Lo he intentado muchísimas veces y es una gran pregunta. Yo la he preguntado cada vez que hacemos una película de Spider-Man y se les olvida siempre, no sé cómo. Es una pesadilla y luego, estás bebiendo agua y dices horror, voy a tener que ir al baño”, recalcó el actor.

Jessica Chastain - Tammy Faye

A lo largo de su trayectoria como artista, Jessica ha demostrado su lado camaleónico en diversas producciones, tal es el caso de la película ‘The Eyes of Tammy Faye’, que llegó a la gran pantalla en 2021.





Si bien, su papel la llevó a ganar el Premio Oscar a Mejor Actriz en 2022, la famosa reveló las complicaciones que vivió para caracterizarse en una plática con ‘Los Angeles Times’ el 23 de agosto de 2021.



“El más largo maquillaje fue en realidad siete horas y media. Y llegué al set y estaba tan asustada. Empecé a tener sofocos porque es muy fuerte y caliente. Tenía miedo. Es la mayor cantidad de prótesis que he usado”, destacó la estrella.

Elizabeth Olsen - Scarlet Witch

La intérprete (de 33 años) ha triunfado en el MCU con el papel de Scarlet Witch, también conocida como Wanda Maximoff, pero al inicio, Elizabeth no se sentía completamente cómoda con su traje.

Durante una plática con la revista ‘Elle’ el 27 de abril de 2018, la celebridad comentó que su atuendo era diferente al de sus compañeras.

“Me gustan los corsés, pero me gustaría que fueran más altos. Todo el mundo tiene estas cosas que los cubren. (...) Me gustaría cubrirme un poco”, destacó Elizabeth en ese entonces.