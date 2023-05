Joven demanda a Netflix por usar su foto en un documental de asesinos seriales: ¿ganó?

En los últimos años Netflix se volvió uno de los servicios de streaming más famosos gracias a su extenso catálogo y producciones originales que encantan al público, pero a mediados de abril, dio de qué hablar después de sufrir una demanda hecha por un hombre que al parecer lo está pasando mal tras el estreno de un documental.

Hombre toma acciones legales contra Netflix después de que usaran una foto suya

Todo ocurrió cuando la empresa publicó el documental de asesinos seriales 'The Hatchet Wielding Hitchhiker', el cual narra la historia de Caleb Lawrance McGillvary, un joven que pasó de ser una celebridad de Internet a terminar en prisión por haber cometido un homicidio en 2013.

Fue allí cuando Taylor Hazlewood, un residente de la ciudad de Kentucky en Estados Unidos se enfureció, pues al ver dicho material se percató que mostraban una foto suya sin su consentimiento.

En diversas entrevistas para medios locales explicó que Netflix lo muestra bajo una “luz siniestra y difamatoria” y ha dañado su reputación al usar su fotografía, pues él no tiene antecedentes criminales ni relación con el protagonista del documental.

Fue así que decidió tomar acciones legales y demandar a la empresa por un millón de dólares, pues se apropiaron de una de sus imágenes de Instagram donde él se muestra posando con un hacha en homenaje a su libro favorito de la infancia, 'Hatchet' de Gary Paulsen.

"La reputación de Hazlewood claramente se ha visto empañada. Hay muchos conocidos que verán la fotografía de Hazelwood en la película y asumirán lo peor sin contactarlo para saber la verdad", fue lo que comentó su equipo legal.



La noticia fue tendencia y los internautas se mostraron del lado del joven, ya que creen que Netflix sí hizo mal en tomar su foto y hasta le aconsejaron pedir más dinero por los daños que le ocasionaron desde el estreno del documental.

"Ojalá gane", "Protejan a este hombre a toda costa", "Pues sí mínimo que saque algo de dinero después de ponerlo como un asesino cuando no lo es", "Él sí sabe sacar oportunidades", "Un emprendedor nació este día", "Que Netflix aprenda y le de su dinero", "Vio la oportunidad de hacer dinero y la tomó, no lo juzgo porque haría exactamente lo mismo" y "Una oportunidad tan grande no se desperdicia, te mando toda la suerte para que puedas ganar", es la manera en que se expresaron.



Por su parte Netflix no ha comentado nada al respecto, lo cual podría ser una señal de que la empresa quiere llevar este caso fuera de las cámaras y llegar a un acuerdo económico sin llamar la atención.

La situación dejó en claro que el streaming no es tan cuidadoso al momento de seleccionar material, dándole una gran lección a todos sobre los derechos de autor.



