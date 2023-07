Nueva película del dinosaurio Barney será para adultos y podría arruinar tu infancia: esto sabemos

Las personas que nacieron en la década de los noventa crecieron viendo el programa ‘Barney and Friends’ (el cual puedes ver en ViX) donde el simpático dinosaurio jugaba con los niños y les ayudaba a desarrollar su imaginación. El show resultó ser muy popular a nivel mundial, pero de pronto desapareció de la televisión.

'Barney the Dinosaur': Nueva película del dinosaurio morado estará hecha para adultos

Algo que nadie imaginó es que dicho personaje volverá ahora para la pantalla grande con su propia película y si bien se pensaría que su temática resultaría infantil, al parecer sus creadores tienen algo más siniestro en mente.

Este 2023 se confirmó que se está creando el guión para la cinta 'Barney the Dinosaur' la cual será una adaptación del show televisivo y será llevado por Daniel Kaluuya, un reconocido actor británico que apareció en filmes como 'Get Out', 'Black Panther' y 'Nope', solo por mencionar algunas.

Por el momento se desconoce la trama, pero se confirmó que su estilo será muy parecido al de la casa productora A24 , será "surrealista" y similar al trabajo de Charlie Kaufman y Spike Jonze, de acuerdo al portal 'The New Yorker'.

El ejecutivo de Mattel Films, Kevin McKeon, dió más detalles al respecto y adelantó que no será una cinta para niños, más bien es una "obra de teatro para adultos".

“Nos estamos inclinando hacia la angustia millenial de la propiedad en lugar de ajustar esto para los niños. Es realmente una obra de teatro para adultos. No es que tenga clasificación R, pero se centrará en algunas de las pruebas y tribulaciones de tener treinta y tantos años, crecer con Barney, solo el nivel de desencanto dentro de la generación”.



Aunque Kaluuya ha hablado poco sobre la cinta afirmó al portal Consequence estar emocionado debido a una razón especial.

"Barney era una figura omnipresente en muchas de nuestras infancias, luego desapareció en las sombras, lo dejaron incomprendido. Estamos emocionados de explorar este convincente héroe moderno y ver si su mensaje de 'Te amo, me amas' puede resistir el paso del tiempo".



Por el momento se desconoce cuáles otros actores formarán parte del elenco, el inicio del rodaje o cuándo será su fecha de estreno tentativa, pero los internautas ya comenzaron emitir sus opiniones al respecto, las cuales se mantienen claramente divididas.

"Bueno, ya suena más interesante", "Neta que ya no saben que inventar", "Basta de arruinar infancias. Inventen algo nuevo", "Qué decepción, traerán a un personaje que ya a nadie le importa", "No me puedo creer que esto vaya a pasar", "Por favor no", "Kaluuya hace cosas interesantes, le daré el beneficio de la duda", o "¿Una película de Barney "al estilo de los estudios A24"? ¡¡Me apunto!!", son algunos de los comentarios.



La empresa Mattel, encargada de llevar al cine la nueva cinta de 'Barbie' y Barney ya tiene planeada una larga serie de proyectos incluida una una película Hot Wheels dirigida por JJ Abrams, una del famoso juguete Rock Em Sock Em Robots producida por y protagonizada por Vin Diesel y una de la figura de acción Major Matt Mason, la cual salió a la venta en 1960 y que supuestamente fue la inspiración para crear a Buzz Lightyear de 'Toy Story'.

