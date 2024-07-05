Superman

¿El Chapulín Colorado es hijo de Superman? La teoría que pone de cabeza al multiverso

¿Será que los poderes de El Chapulín vienen de sus genes extraterrestres? Esta teoría sugiere que existe un parentesco directo con el héroe de Krypton.

Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como ‘Chespirito’, dejó una huella imborrable en la televisión mexicana y latinoamericana. Sus personajes, El Chavo del 8, El Chómpiras, El Doctor Chapatín y El Chapulín Colorado, siguen siendo recordados con cariño por varias generaciones.

Recientemente, El Chapulín Colorado se convirtió en tema de conversación en las redes sociales debido a un video que se viralizó donde explica su verdadero origen. En este clip se muestra al superhéroe en un juicio que se lleva a cabo en algún lugar del Viejo Oeste. Ahí, ‘El Chapulín’ revela su nombre completo y los detalles de su linaje.

@manu_no_joda

El nombre que da el Chapulin de su papá hace referencia a Superman por lo de Pantal(e)on Colorado y Roto, o sea los míticos pantaloncillos rojos del héroe #viral #mexico #chapulincolorado #chespirito #fyp #parati #chavodelocho #chavodel8

♬ sonido original - Manu

Según el personaje, se llama Chapulín porque su padrino, que era entomólogo (científico dedicado a estudiar los insectos), escogió su nombre de entre cuatro nombres de insectos. Los anotó en diferentes papelitos, los colocó en un sombrero y luego pidió que una mano inocente extrajera el papelito correcto.

De acuerdo con lo contado por el Chapulín en esa emisión del programa, pudo haberse llamado 'Gorgojo Colorado', 'Escarabajo Colorado' o 'Libélula Colorado', pero fue la suerte la que decidió que llevara el mismo nombre de este insecto. Su apellido es porque su padre se llamaba Pantaleón Colorado y Roto.

La teoría pone sobre la mesa que el superhéroe mexicano es hijo de Superman.
Imagen Mezcalent / Warner Bros.


La historia se vuelve más interesante cuando se menciona quién es su madre, cuyo apellido paterno es Lane. Este detalle lleva a uno de los jurados a recordar que hay una Luisa Lane que es novia, nada menos, que de Superman.

Ante esta mención, el Chapulín sonríe con complicidad, acto que desencadenó las teorías sobre su posible parentesco con el superhéroe kryptoniano.

La revelación del nombre completo de su progenitora alimentó la imaginación de los fanáticos. Según lo revelado en ese episodio, Pantaleón Colorado y Roto, padre del Chapulín, era en realidad su padrastro.

La hipótesis sugiere que Luisa Lane pudo haber quedado embarazada de Superman antes de conocer a Pantaleón. Este último, por amor a Luisa, habría aceptado criar al niño como suyo.

Imagen Mezcalent.


Esta teoría del multiverso une a dos de los personajes más icónicos de la cultura popular anglosajona e hispana y le da un toque de humor, inocencia y misterio a la historia del querido personaje mexicano.

En 1970, fue la primera vez que este personaje apareció en la pantalla de la televisión mexicana como invitado ocasional en el programa de comedia 'Los supergenios de la Mesa Cuadrada'.

Gracias a su simpatía y ocurrencias, rápidamente traspasó fronteras y trascendió en el tiempo, lo que provocó que tres años después tuviera su propio show en solitario. El programa duró al aire 7 temporadas, siendo el 26 de septiembre de 1979 su última transmisión.

