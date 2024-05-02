A Emma Stone le gustaría que la llamaran por su verdadero nombre: explicó la razón

Video La verdad tras el impactante baile de Emma Stone y Mark Ruffalo en ‘Poor Things’ que se volvió viral

En una entrevista con 'The Hollywood Reporter', Emma Stone, ganadora del Premio Oscar como Mejor Actriz este 2024, confesó que le gustaría que la llamaran por su verdadero nombre ya que se siente más identificada con él que con el nombre que tuvo que adoptar por cuestiones profesionales.

¿Cuál es el verdadero nombre de Emma Stone?

Nacida como Emily Jean Stone, la talentosa actriz estadounidense adoptó el nombre de Emma cuando ingresó a la industria hollywoodense. Sin embargo, detrás de ese nombre artístico se encuentra una historia interesante.

¿Por qué eligió el nombre de Emma Stone?

Resulta que cuando Emily comenzó su carrera, otro miembro de la SAG-AFTRA ya había registrado el nombre Emily Stone, lo que le impidió usarlo legalmente.

Curiosamente, Emma Stone reveló que su elección de nombre artístico se inspiró en su Spice Girl favorita, Emma Bunton, también conocida como 'Baby Spice'. Cuando era niña, Emma era rubia y su verdadero nombre era Emily. Sin embargo, su admiración por Baby Spice la llevó a adoptar el nombre Emma, y ahora es un nombre que resuena en todo el mundo del entretenimiento.

Emma Stone logró destacarse en la pantalla grande con su nuevo nombre. Debutó en 2005 en la película 'The New Partridge Family' como Emily Stone, pero poco después, ya aparecía en pequeñas apariciones en series como 'Médium', 'Hotel dulce hotel', 'Las aventuras de Zack y Cody' o 'Malcolm' bajo su nombre artístico, Emma Stone.

Este "nuevo nombre" le provocó en algún momento de su vida una pequeña crisis de identidad, donde ya sólo quería que la llamaran Emily, sin embargo no pudo revertir su nombre artístico, ya que ya tenía una trayectoria recorrida.

¿Emma, Emily o Em, cómo prefiere ser llamada la actriz?

La actriz confesó que le gustaría que la llamaran por su verdadero nombre, Emily: "Eso sería muy bonito. Me gustaría ser Emily", respondió cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que la gente la llamara por su nombre real. Aunque algunos de sus colegas de trabajo inicialmente la llaman Emily, otros optan por referirse a ella como Em para evitar confusiones.

Esta historia detrás del nombre de Emma Stone es un recordatorio de cómo las circunstancias y las influencias pueden moldear nuestras identidades artísticas. Aunque muchos la conocen como Emma, ella estaría encantada de que la llamaran Emily.