Estos trillizos fueron separados al nacer para un experimento psiquiátrico: no terminó bien

Aunque parece sacado de una película o un episodio de ‘La Ley y el Orden’, esta historia ocurrió en la vida real a unos trillizos, quienes fueron separados al nacer y entregados a familias distintas con el objetivo de investigarlos.

La historia de los trillizos que fueron separados al nacer para un experimentos es narrada en el documental ‘Three Identical Strangers’ Imagen Prime Video/Getty Images

David Kellman, Robert ‘Bobby’ Shafran y Eddy Galland, la historia de los trillizos que fueron separados al nacer

De acuerdo con la información de ‘BBC Mundo’, Robert, David y Eddy nacieron en los suburbios de Nueva York, Estados Unidos, en julio de 1961, siendo separados a los 5 meses de nacidos y entregados en adopción a 3 familias distintas.

Los trillizos crecieron sin saber que tenían hermanos, hasta que cuando tenían 19 años, Robert Shafran fue a su primer día de clases en la universidad y sus compañeros lo confundían con otro estudiante llamado Eddy Galland.

Sin pensarlo, se puso en contacto con él y se dieron cuenta que eran idénticos. Fue hasta que fue publicada una fotografía de los hermanos en un periódico que David Kellman se enteró que era idéntico a ellos.

"Todo era nuevo, todo era celebración. Por primera vez nadábamos juntos en el océano o nos subíamos a una montaña rusa", explicó David Kellman a la BBC.



Lo que parecía ser una historia de reencuentro de hermanos terminó por ser algo más oscuro: los tres formaban parte de un experimento social que fue planeado secretamente desde la agencia de adopción hasta los médicos que veían los niños, ya que sus padres adoptivos no tenían idea de lo que pasaba.



La agencia de adopciones Louise Wise, que actualmente ya no opera, asignó a cada niño a una familia diferente como parte de un estudio desarrollado por el Child Development Center, organismo que tiempo después se fusionó con la organización Jewish Board. La persona a cargo de dicho estudio fue el psicoanalista de origen austriaco, Peter Neubauer, quien llevaba años a cargo de dicho centro.

Neubauer deseaba investigar de qué manera influye la genética y la crianza en el desarrollo de una persona al crecer en hogares diferentes. Para llevar un registro, el psicoanalista y su equipo siguieron a los niños a través de los años, sin que le dijeran la verdad a sus familias adoptivas.

Los hermanos rápidamente forjaron un fuerte vínculo, como si hubieran sido criados juntos, así que decidieron mudarse juntos a Nueva York, abrir un restaurante en el SoHo llamado ‘Triplet’s’, atrayendo a decenas de turistas.

En 1995, Galland se quitó la vida y ese año, el periodista ganador del premio Pulitzer Lawrence Wright, publicó un artículo en The New Yorker donde arrojó detalles detrás del experimento social al que fueron sometidos los trillizos.

¿Qué sucedió cuando los trillizos se dieron cuenta de la verdad?

Tras aparecer en programas de televisión y pasar tiempo juntos, se enteraron de la verdadera razón por la que habían sido separados, criticando duramente al médico, relatando que no estaban de acuerdo con que los grabaran y los entrevistaran cuando eran niños.

"No sé por qué decidieron hacer esto, no puedo verlo como algo humano. No puedes jugar con las vidas humanas. Teníamos que estar juntos y nos separaron por motivos científicos", agregó Shafran.



Peter Neubauermurió en 2008, pero antes de partir dejó toda la investigación en los archivos de la Universidad de Yale, con el acceso restringido hasta 2065, donde otros psicoanalistas podrán evaluar la vida de los trillizos y cómo influyó que estuvieran en ambientes socioeconómicos distintos.

David Kellman y Bobby Shafran en la tercera edición de los Annual Critics' Choice Documentary Awards en noviembre de 2018 en Nueva York Imagen Getty Images

¿Dónde ver el documental ‘Three Identical Strangers’?

La historia de estos trillizos se narra en el documental ‘Three Identical Strangers’, el cual ganó un reconocimiento especial del jurado en el último Festival Sundance en 2018.

Tim Wardle, director del documental, cuenta que el experimento fue inicialmente mantenido en secreto para asegurar la efectividad de los resultados de la investigación.



Pero cuando los hechos salieron a la luz pública, "hubo mucha vergüenza entre los que participaron e intentaron esconderlo", dice Wardle.

El documental, que dura 1 hora con 37 minutos, lo puedes ver en Netflix Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos está disponible en Prime Video.