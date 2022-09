‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’: ¿alimentó a sus vecinos con carne humana en la vida real?

Los familiares de una víctima de Jeffret Dahmer se quejaron de la nueva serie de Netflix. Y es que retrata los violentos crímenes que el norteamericano cometió.



Entre ellos destaca el canibalismo, pues después de asesinar a sus víctimas Dahmer llegó a comerse ciertas partes de sus cuerpos. Pero ¿sus vecinos también probaron la carne humana como se insinua en la serie de Netflix?

‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’: ¿Jeff sí alimentó a sus vecinos con carne humana?



En ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ se puede apreciar cómo el asesino ofrecía alimentos, hechos con carne de sus víctimas, a sus vecinos.

El personaje al que Dahmer le ofreció este tipo de alimentos a Glenda Cleveland, su vecina. Aunque, en la vida real Glenda no vivía junto al asesino, pero sí fue testigo de una de las tantas atrocidades que cometió.



Pamela Bass, vecina en la vida real del homicida, comentó cómo les dio carne humana a sus vecinos en el documental ‘The Jeffret Dahmer Files’.

“Es muy probable que haya comido alguna parte del cuerpo de alguien”, admitió para dicha producción, la cual estuvo a cargo de Chris James Thompson. De acuerdo con el Daily Mail, Jeffrey Dahmer sí le ofrecío un sándwich a su vecina Pamela, tal como se ve en la serie de Netflix:

“Pamela Bass no puede pasar un solo día sin pensar en el hombre con el que vivía al lado en Milwaukee y que una vez le dio un sándwich, su contenido exacto siempre desconocido para ella”

Los otros atroces crímenes que Jeffrey Dahmer cometió



Además de cometer canibalismo (y de hacer que sus vecinos probablemente incurrieran en este crimen), Jeffrey Dahmer realizó una larga lista de atrocidades.

Entre ellas se encuentra el asesinato de 17 víctimas, hombres en su totalidad. Luego de matarlos, Dahmer solía desmembrarlos y almacenar ciertas partes de sus cuerpos en el departamento donde vivía.



Jeffrey inició su vida criminal en 1978, y fue hasta 1991 cuando finalmente fue capturado, pues una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar de donde el asesino lo tenía retenido.

‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ es un intento por contar su historia desde el punto de vista de sus víctimas. Así lo afirmó el propio Evan Peters (quien interpreta al homicida) en una entrevista para Netflix.

"Teníamos una regla por parte de Ryan de que nunca se contaría desde el punto de vista de Dahmer. Como audiencia, no simpatizas realmente con él. Realmente no te estás metiendo en su situación. Se llama 'La historia de Jeffrey Dahmer', pero no se trata solo de él y su historia de fondo. Son las repercusiones "