¿Con quién se casará Francesca? Su historia en los libros no es tan feliz como la de sus hermanos

Video 'Bridgerton 3': ¿Por qué Francesca será importante en la nueva temporada, si casi no ha salido?

Si bien la tercera temporada de ‘Bridgerton’ se centra en la historia de amor de Penelope y Colin, otro personaje está ganando gran atención en esta entrega: Francesca Bridgerton.

Por un lado, la decisión de cambiar a la actriz que la interpretaba, dejando a Hannah Dodd en su lugar, dio de qué hablar previo al lanzamiento de la serie.

PUBLICIDAD

Ahora que la primera parte de la historia ya se estrenó, la audiencia ha podido constatar que ella está ganando terreno en la trama (ya hizo su debut ante la reina y hasta se ganó los aplausos de la monarca).

Así, muchos desean saber más sobre Francesca.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX



Advertencia: a continuación se revelan ‘spoilers’ del libro ‘El corazón de una Bridgerton’, cuya trama podría replicarse en la serie de Netflix ‘Bridgerton’.

¿Cuál es la historia de Francesca Bridgerton? En este libro se relata

Francesca Bridgerton es la sexta de los ocho hermanos Bridgerton. Su historia se desarrolla principalmente en el libro ‘El corazón de una Bridgerton’, de Julia Quinn.

En este, se detalla que Francesca es una mujer de personalidad reservada y misteriosa y que pasó mucho tiempo con su hermana Eloise.

Imagen Netflix



Al igual que sus hermanos, Francesca se casa por amor (aunque en la serie de Netflix se muestra que desea elegir al primer hombre que le parezca adecuado) con John Stirling, quien hizo su debut en la tercera temporada de ‘Bridgerton’, también llamado lord Kilmartin.

Sin embargo, con tan solo 22 años de edad y al poco tiempo de haber contraído matrimonio, la tragedia llama a su puerta: su esposo fallece y ella sufre un aborto espontáneo del hijo que esperaban juntos.

'Bridgerton'. Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX



Tras la muerte de John, su primo Michael se convierte en el nuevo conde de Kilmartin. Si bien Francesca y Michael tenían una buena relación, él esconde un secreto: está enamorado de ella desde el momento en el que la conoció. Lamentablemente para él, su primer encuentro fue apenas unos días antes de su boda con John, por lo que decide no interferir.

PUBLICIDAD

Pese a haber adquirido un nuevo título, Michael se va a la India por cuatro años, tiempo en el que Francesca se queda a cargo del patrimonio familiar y enfrenta su duelo, pasando el tiempo entre los Bridgerton y sus nuevos deberes.

Pasado este tiempo, ella decide que es momento de encontrar un nuevo marido para poder tener un hijo, lo que coincide con el regreso de Michael. Ambos deciden casarse.

'Bridgerton' Imagen Netflix

¿Con quién se casa Francesca Bridgerton en los libros de Julia Quinn?

Como se mencionó, la sexta de los Bridgerton tiene dos esposos en su libro. El primero de ellos es John Stirling y el segundo Michael.

Contrario a lo que algunos pudieran pensar, la historia de Francesca Bridgerton es una de amor, luto, esperanza y la felicidad que se puede encontrar tras una gran pérdida.