¿Por qué 'Bridgerton' cambió a la actriz que da vida a Francesca y quién es la nueva intérprete?

Video 'Bridgerton' temporada 3: el romance principal, qué pasará con Lady Whistledown y otros detalles

La tercera temporada de ‘Bridgerton’ está por estrenarse en Netflix y en esta nueva entrega habrá varios cambios, incluyendo la salida de Ruby Stokes, cuyo papel de Francesca quedó en manos de otra actriz: Hannah Dodd.

La tercera temporada de 'Bridgerton' dividirá su estreno en dos partes. Imagen Netflix

Francesca Bridgerton será interpretada por otra actriz: Hannah Dodd

Fue el pasado 12 de mayo de 2022 que Netflix hizo oficial la salida de Ruby Stokes de ‘Bridgerton’, quien dejó la ficción para protagonizar ‘Agencia Lockwood’, otra ficción de la plataforma de streaming.

A partir de la temporada 3, el papel de Francesca Bridgerton quedó en manos de Hannah Dood, quien ha participado en otros proyectos como ‘Eternals’ (2021), ‘Anatomía de un escándalo’ (2022) y ‘Enola Holmes 2’.

'Bridgerton' temporada 3 Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX

“En una familia tan locuaz y extrovertida como los Bridgerton, Francesca resulta todo un enigma. Pese a su naturaleza reservada, sabe desenvolverse en sociedad cuando es necesario, armada de un sarcasmo y un pragmatismo que desconcierta a los veleidosos, pero que, pese a todo, llama la atención cuando menos lo desea”, dijo Netflix.

'Bridgerton'. Imagen LIAM DANIEL/NETFLIX

¿Quién es Hannah Dodd, la actriz que interpretará a Francesca en la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

Tras acabar sus estudios, la actriz británica Hannah Dodd consiguió su primer papel como una de las protagonistas de ‘Find Me in Paris’, donde estuvo por 3 temporadas; además tuvo un papel recurrente en ‘Harlots: Cortesanas’.

En 2022, Hannah interpretó a la versión joven de Sienna Miller en ‘Anatomía de un escándalo’, además apareció en la miniserie ‘Flowers In The Attic: The Origin’ y en la película 'Enola Holmes 2'.

Este 2024, la actriz encarnará a Francesca, la sexta hija de los Bridgerton, quien ha aparecido en algunos episodios de la serie. De acuerdo a las novelas de Julia Quinn, de donde se basa la serie, el ciclo 3 y 4 serán importantes para este personaje, ya que ha crecido y próximamente seremos testigo de su apasionada relación amorosa que protagoniza dentro de la saga ‘El corazón de una Bridgerton’.

Hannah Dodd Imagen Jeff Spicer/Getty Images

En entrevista para TVLine, Hannah compartió estas emocionada por sumarse a esta gran serie, para la cual se preparó leyendo los primeros 6 de los 8 libros en los que se basa la serie.

"Necesitaba entender en qué me había metido, así que necesitaba leer lo antes posible. La obra y el personaje son preciosos. No puedo creer que vaya a interpretarla. También sé lo que la gente siente por ella, por lo que lo haré lo mejor que pueda", expresó.



Tras publicar las primeras imágenes y el tráiler donde aparece Hannah Dodd como Francesca, los fans de la serie se expresaron positivamente de este cambio en redes sociales, ya que así verán más tiempo en pantalla a este personaje y refleja a la perfeccción el cambio de edad del personaje.

‘Bridgerton’ temporada 3: Cuándo se estrena

La tercera temporada de ‘Bridgerton’ se dividirá en dos entregas, como lo ha hecho Netflix con otras series como ‘Stranger Things’ o ‘The Crown’.

Los primeros 4 episodios se estrenarán el próximo 16 de mayo, mientras que del quinto al octavo capítulo podrás verlos en Netflix hasta el 13 de junio.