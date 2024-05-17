¿A Francesca le conviene casarse con el marqués y rechazar al conde? La escala de títulos nobiliarios

Video 'Bridgerton 3': ¿Por qué Francesca será importante en la nueva temporada, si casi no ha salido?

La primera parte de la tercera temporada de 'Bridgerton' está centrada en el romance de Colin y Penélope, pero también nos muestra la presentación en sociedad de la siguiente Bridgerton: Francesca, quien fue elegida como el nuevo 'diamante' de la reina.

En los primeros cuatro capítulos descubrimos las inclinaciones de Francesca hacia dos de sus pretendientes, pero ¿cuál le conviene más?

¿A Francesca le conviene casarse con el marqués o con el conde, según la escala de títulos nobiliarios?

Al ser 'el diamante de la temporada', la reina Charlotte le presentó a Francesca a un muy buen candidato para desposarla: el marqués de Samadani.

Sin embargo, la joven también conoció al conde Kilmartin al salir a tomar aire fuera de un baile. Aunque apenas si cruzaron palabra, hubo una gran conexión entre ellos y el caballero decidió cortejarla.

Lady Bridgerton por su parte prefiere que su hija Francesca se case con el marqués, interés que demostró cuando éste fue a cortejar a su hija, pues incluso mandó investigar con su cocinera cuál era su postre favorito y lo mandó a hacer con la suya propia, por lo que a la hora de las visitas, ya tenía listo su pastel de mil hojas.

Sin embargo, Violet Bridgerton también ha visto el interés por Lord Kilmartin en los ojos de su hija, pero tiene sus dudas.

¿Por qué la madre de Francesca siente inclinación hacia el marqués de Samadani? Todo se basa en la escala de títulos nobiliarios.

Después del rey y el príncipe, el título nobiliario más alto es el de duque, seguido en orden jerárquico por el del marqués, conde, vizconde y finalmente el de barón.

Es por eso que Daphne es vista como una heroína al lograr casarse con un duque, aunque se le vio mal al rechazar a un príncipe por él en un inicio. Situación que probablemente repita su hermana Francesca, pues la química entre ella y el conde de Kilmartin es innegable.

También es por eso que al ver que el marqués de Samadani visitaba a Francesca, el conde de Kilmartin decidió hacerse a un lado, pues intuía que por su posición lo elegirían a él en su lugar.

¿Francesca se casará con el marqués de Samadani o con el conde de Kilmartin?

Francesca conoció por accidente a Lord Kilmartin, con quien no sólo comparte el gusto por el silencio, sino también el amor por la música.

En el último baile de la primera parte de la temporada 3, Lord Kilmartin le da a Francesca una partitura escrita por él, lo cual la emociona tanto que decide irse en ese momento para llegar a su casa a tocarla en el piano, sin aceptar la bebida que Lord Samadani le había llevado (y lo cual hizo enojar a la reina).

Todo esto hace pensar que Francesca rechazará a Lord Samadani por Lord Kilmartin.

La joven además tiene los antecedentes de sus hermanos, quienes decidieron seguir al corazón y, por lo que dice en el libro 'El corazón de una Bridgerton', ella también lo hará, aunque habrá que ver qué resolución decidirán en la serie.