Le pagaron poco por salir en las películas de 'Harry Potter': actriz confesó la cantidad

Conforme han pasado los años, poco a poco han ido surgiendo “secretos” de los actores que participaron en ‘Harry Potter’ (como que Tom Felton sentía celos de Daniel Radcliffe).

Ahora, una de las actrices confesó que en su momento estuvo inconforme con el sueldo que se le pagó por salir en las películas del joven mago.

Actriz de ‘Harry Potter’ no estaba conforme con su sueldo: le pagaron poco por la película



En entrevista con Metro el pasado 24 de octubre de 2022, Miriam Margolyes, quien interpretó a la profesora Sprout en las películas de ‘Harry Potter’, habló sobre el sueldo que recibió al participar en la franquicia.



Recordemos que su personaje en el universo de ‘Harry Potter’ era la profesora de Herbología de Hogwarts, quien además era la jefa de la Casa de Hufflepuff.

A pesar del éxito que la franquicia cosechó (según datos de Statista en total las películas recaudaron más de 7 mil millones de dólares), la actriz reveló que fue ella nunca ganó millones por su trabajo en la saga:

“Nunca gané millones de Harry Potter. Creo que las tres o cuatro personas principales lo hicieron y se lo merecen, pero mi personaje no”.



La actriz continuó confesando la cifra exacta que se le dio por su participación. Y aunque agregó que al principio no estaba conforme con ella, con el paso de los años reflexionó que la mayor ganancia que obtuvo no fue monetaria: fue la fama.

“Solo estuve en dos y solo obtuve £ 60,000 por ser la profesora Sprout, pero no me quejo. Ahora. Me quejé entonces, pero me hizo muy famosa”.



Esta cifra parecería poco en comparación con lo que la saga recolectó en su total, pero tomando en consideración que la profesora Sprout solo apareció en dos películas y que su tiempo en pantalla total fue de alrededor de dos minutos, podría decirse que se trató de un salario respetable: 68,857 dólares.



Y más aún, como lo dijo la propia Margolyes, este personaje fortaleció su nivel de fama, pues luego de hacer las películas de Harry Potter’ participó en otras tantas producciones. Entre ellas se encuentran ‘Happy Feet’, ‘H is fot Happiness’ y ‘The Windsors’.

El sueldo de los protagonistas de ‘Harry Potter’.



Tal como lo mencionó en la entrevista Miriam Margolyes, los protagonistas de la franquicia de ‘Harry Potter’ sí ganaron sumas millonarias por su trabajo en la saga.

Basta con decir que luego de 10 años Daniel Radcliffe (quien interpretó a Harry Potter) ganó alrededor de 100 millones de dólares.

Es decir, a sus 22 años el actor ya era sumamente rico, por lo que pudo darse el lujo de participar en proyectos que le interesaran, más allá de considerar lo que ganaría por ellos.

Entre ellos se encuentran ‘The Woman in Black’, ‘Victor Frankenstein’, ‘Now You See Me 2’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) y ‘The Lost City’.



Los salarios de Emma Watson y Rupert Grint fueron similares, pues en total por las 8 películas de ‘Harry Potter’ ganaron alrededor de 70 millones de dólares. Vaya “sueldito”, ¿no lo crees?