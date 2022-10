Tom Felton sentía celos de Daniel Radcliffe en 'Harry Potter', pero no era por su papel

Ahora, once años después de que ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte 2’ (la última película de la saga) viera la luz, Felton publicó ‘Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard’, un libro de memorias en el que reveló algunos secretos del mundo mágico, como por qué sintió un tipo de envidia hacia Daniel Radcliffe.