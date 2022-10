Tom Felton (Draco Malfoy) confesó que tuvo un conflicto con 'Snape' en el set de 'Harry Potter'

Ahora quien va a compartir sus experiencias detrás de cámaras es Tom Felton, que da vida a Draco Malfoy en las películas, y sacará un libro el 13 de octubre de 2022 llamado ‘Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard’ (‘Más allá de la varita: la magia y el caos de crecer como mago’).