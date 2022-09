¿El Sombrero Seleccionador de 'Harry Potter' puede ver el futuro? Una teoría lo explica

Si bien el Sombrero Seleccionador decide a qué Casa va cada estudiante, a veces acepta sugerencias, como cuando Harry le pidió no ir a Slytherin. Se supone que da su veredicto basándose en la personalidad de cada mago, pero en ocasiones sus órdenes no tienen sentido. No son pocas las veces en las que asigna a un cobarde a Gryffindor o una persona débil de mente a Ravenclaw, valores que van en contra de esas Casas.