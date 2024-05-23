¿Francesca se casará en la parte 2 de ‘Bridgerton 3’? Actor de la serie revela qué pasará con ella

Si bien la tercera temporada de ‘Bridgerton’ se centra en la historia de amor de Penelope y Colin, otro miembro de la familia empezó a ganar más atención: Francesca Bridgerton debutó ante la sociedad y se mostró dispuesta a cortejar con la intención de encontrar un marido. ¿Los últimos capítulos la veremos llegar al altar y qué pretendiente será el que finalmete se gane su corazón?

Advertencia: a continuación se revelan detalles importantes sobre la primera parte de la temporada 3 de 'Bridgerton' y el libro 'El corazón de una Bridgerton'.

¿Francesca se casará en la segunda parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

La primera parte de la temporada 3 nos presentó a Francesca como una joven tímida y reservada, que no encaja en el molde tradicional de las debutantes y cuya personalidad contraste con la de sus hermanos. Contrario a lo que le aconseja su mamá, Francesca no busca un matrimonio por amor, sino emparejarse con alguien por pura practicidad.

Precisamente por su personalidad, la joven capta la atención de la reina Charlotte, quien le presenta a Lord Samadani con la intención de que se conviertan en una pareja. Francesca, por su parte, muestra interés por John Stirling, el conde de Kilmartin, quien parece tener una personalidad más parecida a la de ella.

Hacia el final de la primera parte de la temporada 3 de ‘Bridgerton’, Francesca parece dividirse entre ambos pretendientes.

Sin embargo, libros de Julia Quinn en los que se basa la serie indican que la quinta hermana de los Bridgerton se casa con Stirling.

Francesca Bridgerton y John Stirling en la serie 'Bridgerton'. Imagen Netflix



Hablando sobre el futuro de su personaje, el conde de Kilmartin, el actor Victor Alli adelantó a ‘Deadline’ que en la segunda parte de la tercera temporada de ‘Bridgerton’, “podemos esperar que (ambos) salgan un poco de sus caparazones. John comienza a conocer a más personas, a más miembros de la familia”.

“No le queda más remedio que ser más atrevido y declarar su amor”, dijo, en una declaración que algunos fans han interpretado como que Francesca también podría llegar al altar en los últimos episodios de ‘Bridgerton’.

“Realmente emprendemos un viaje en el que no hablamos y nos contentamos con eso, y luego tenemos que hablar mucho más, más de lo que probablemente sea natural para nosotros. Creo que aprendemos muy rápidamente que si queremos que esto funcione, si realmente queremos hacerlo... tenemos que darlo a conocer y luchar realmente por ello”, añadió el intérprete.

Hannah Dodd como Francesca em "Bridgerton 3" (2024) Imagen Liam Daniel/Netflix

La historia de Francesca Bridgerton en los libros

La historia de Francesca se narra en el libro de Julia Quinn titulado ‘El corazón de una Bridgerton’.

Sin embargo, la sexta de los Bridgerton no tiene una vida tan feliz como el resto de su familia. Si bien su matrimonio fue por amor, a los dos años de casada, John Stirling fallece de manera inesperada y abrupta. Ella, además, pierde al bebé en conjunto que esperaban.

Al quedar viuda y sin heredero, el primo de John, Michael se convierte en el nuevo conde de Kilmartin. No obstante, se refugia en India para enfrentar su duelo y deja a Francesca a cargo del patrimonio familiar. Ella, por su parte, divide su tiempo entre los Bridgerton y los Stirling.

'Bridgerton' Imagen Netflix



Cuatro años después, Francesca decide volver a buscar marido y crear una nueva familia. Al mismo tiempo, Michael regresa a Inglaterra con el mismo propósito.

Al ver de nuevo a Francesca, Michael se da cuenta de que los sentimientos hacia ella, que surgieron cuando se conocieron días antes de su boda con John, nunca desaparecieron. Eventualmente, ellos se casan y su historia se convierte en un testimonio de luto y esperanza.