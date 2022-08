Actrices que se arrepienten de sus escenas de desnudos: contaron sus razones

Amanda Seyfried



Al inicio de su carrera, la actriz de ‘Mean Girls’ y ‘Mamma Mia!’ vivió incómodos momentos debido a las escenas de desnudos que grabó en su adolescencia.

Hoy, con 36 años de edad, la actriz de 'Lovelace' (la cual puedes ver gratis en ViX) se arrepiente de dichas escenas, según reveló en una reciente entrevista para la revista ‘Porter Magazine’, publicada el 8 de agosto de 2022.

“Tener 19 años, caminar sin mi ropa interior, como, ¿estás bromeando? ¿Cómo dejé que eso sucediera? Oh, ya sé por qué: tenía 19 años y no quería molestar a nadie, y quería conservar mi trabajo. Es por eso”

Kate Winslet



Una de las escenas de desnudos más legendarias del cine es la protagonizada por Rose (Kate Winslet) cuando Jack (Leonardo DiCaprio) hace un dibujo de ella en ‘Titanic’ (1997).

Quince años después del estreno de la película, la actriz británica habló sobre esta escena en entrevista para ‘The Sun’ (27 de marzo de 2012) y, al igual que Amanda Seyfried, coincidió que aceptó hacerla debido a que era joven.

“Desearía no haber mostrado tanta piel, pero era joven y sabía que tenía cosas que demostrar”.

Kate Winslet también protagoniza 'Una Pasión Secreta', película que puedes ver gratis en ViX.

Natalie Portman



En 2007, la ganadora del Oscar protagonizó la película ‘Hotel Chevalier’, la cual incluyó una escena en donde posó sin ropa ante la cámara. Tras este desnudo, en una entrevista para el sitio WENN en enero de 2010, Portman expresó su decepción ante el constante interés de su escena desnuda.

"Realmente me deprimió que la mitad de todas las críticas sobre [‘Hotel Chevalier’] fueran sobre la desnudez. Me hizo pensar que no debería haberlo hecho".



En esta entrevista, la actriz también reveló que, aunque no tiene nada en contra de la desnudez en las películas, es algo que prefiere ya no hacer.

“Creo que [la desnudez] es hermosa en las películas, y el sexo es una parte tan importante de la vida. Simplemente no quiero hacer algo que termine como una captura de pantalla en un sitio porno".

Emilia Clarke



Dar vida a Daenerys Targaryen en ‘Game of Thrones’ lanzó a la fama a la actriz británica, pero también la orilló a mostrar su cuerpo desnudo en múltiples escenas de la serie de HBO, algo que la hizo sentir bastante incómoda e incluso, tuvo peleas en el set porque no quería salir desnuda.

“He tenido peleas en el set en las yo era como: 'No, la sábana se mantiene’, y ellos decían: 'No quieres decepcionar a tus fans de 'Game of Thrones'. Y yo era como, ‘Jódete’.



Estas declaraciones las compartió en el podcast ‘Armchair Expert’, en noviembre de 2019. En esta charla, Clarke también advirtió que cuando interpretó a Daenerys por primera vez, tan sólo tenía 22 años, por lo que pensaba que no tenía posibilidades de exigir nada, entre ello, menos escenas de desnudos.

A pesar que no fue algo agradable hacer estas escenas, la actriz señaló que Jason Momoa, Khal Drogo en GoT, le ayudó y cuidó en estas escenas.

“Fue tan amable y considerado y se preocupó por mí como ser humano. Me cuidó, realmente lo hizo. En un entorno en el que no sabía que necesitaba que me cuidaran”.



Tras la primera temporada, la actriz pidió a la producción de Game of Thrones tener menos escenas de desnudos. Además, a partir de la quinta temporada, la actriz tuvo una doble de cuerpo (Rosie Mac) para este tipo de escenas.

Helen Mirren



La actriz británica de 77 años presume una carrera actoral de más de cinco décadas, la cual, durante su juventud incluyó varias películas en donde se mostró sin ropa.

No obstante, hacer desnudos en el cine nunca fue algo que le gustará a Helen, según confesó en una entrevista para la revista ‘Venice’ en 2005.

"Siempre he tenido problemas para hacer desnudos. ¡Lo odiaba! Sin embargo, odiaba el hecho de que lo odiaba. Nunca es algo cómodo…

Nunca lo he disfrutado, nunca. Siempre es mortificante. Pero siempre sentí que era algo que también debería superar. Puedo parecer desinhibida, ¡pero créanme que no lo soy!".

Helen Mirren también actúa en 'Red', película que puedes disfrutar en ViX+, el servicio premium de ViX.

Mary Louise Parker



La actriz ganó fama gracias a su rol de Nancy Botwin en ‘Weeds’, serie en donde tuvo varias escenas de sexo y posó desnuda ante la cámara.

En entrevista para la edición de junio de 2010 de la revista ‘More’, la actriz señaló que no le molestaban las escenas íntimas de este programa de televisión, pero destacó que si se arrepiente de una escena en una bañera donde salió su torso desnudo.

"No pensé que necesitaba estar desnuda. Peleé con el director por eso, y ahora estoy amargada. Sabía que iba a estar en Internet: 'Mary Louise muestra sus grandes pezones'. Desearía no haber hecho eso. Me incitaron a hacerlo".