Amanda Seyfried se arrepiente de sus escenas de desnudos: “¿cómo dejé que sucediera?”

Amanda Seyfried es parte de los nominados al Emmy 2022, en la categoría de actriz principal en una serie limitada gracias a su papel protagónico en ‘The Dropout’.

Si bien en la actualidad es una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, ha tenido que enfrentar diversas dificultades para llegar hasta donde se encuentra. Así lo reveló a través de la revista Porter Magazine, donde platicó sobre las incómodas escenas de desnudos que se vio forzada a hacer cuando tenía tan solo 19 años.

Amanda Seyfried se arrepiente de sus primeras escenas de desnudos



Fue en la misma entrevista con Porter Magazine que Amanda Seyfried confesó que es la primera vez en toda su vida que se siente realmente respetada, y que presiente que ello no se debe precisamente a su fama, sino a la edad que tiene en la actualidad:

“Hay un nivel de respeto que nunca había sentido tan plenamente a mi alrededor. No tiene nada que ver con ningún nivel de fama, reconocimiento o aclamación de la crítica. Sea lo que sea, no es por 'Mank', no es por 'The Dropout', no es por haber visto mis películas. Soy respetada porque tengo 36 años y sé quién diablos soy”

Fue así como prosiguió a explicar que a pesar de que salió “bastante ilesa” de la época anterior al #MeToo, fue víctima de los estragos de Hollywood de una u otra manera.



Esto debido a que tuvo que hacer escenas que la pusieron en posiciones bastante incómodas, en especial aquellas que involucraban desnudos. Confesó que tuvo que realizarlas porque quería conservar su trabajo:

“Tener 19 años, caminar sin mi ropa interior, como, ¿estás bromeando? ¿Cómo dejé que eso sucediera? Oh, ya sé por qué: tenía 19 años y no quería molestar a nadie, y quería conservar mi trabajo. Es por eso."

Amanda Seyfried habló sobre los coordinadores de intimidad



La actriz de ‘Mean Girls’ y ‘Mamma Mía!’ también reveló que le habría gustado que su carrera se hubiese visto marcada desde el principio por la presencia de los coordinadores de intimidad.

Esto debido a que piensa que de esta manera los actores y acrtices se encuentran en “una mejor posición para hablar”. Los coordinadores de intimidad no solían ser una figura recurrente en las producciones de Hollywood, pero comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia como consecuencia del movimiento #MeToo.

Esta figura no solo se encarga de todo lo referente a las escenas sexuales, sino también de revisar el consentimiento de las actrices (y actores) sobre lo que harán. Es decir, se trata de alguien que se encarga de proteger la intimidad del elenco de una película.

Si bien Amanda Seyfried lamenta no haber contado con este apoyo cuando empezó como una joven en el mundo de la actuación, las nuevas generaciones de actrices y actores se han beneficiado de la incorporación de los coordinadores de intimidad.



Así lo afirmó Rachel Zegler, una de las jóvenes promesas del cine, quien próximamente protagonizará el live action de ‘Blancanieves’:

“Los coordinadores de intimidad establecen un ambiente de seguridad para los actores. Estaba extremadamente agradecida por el que teníamos en WSS: mostró gracia a un recién llegado como yo y educó a los que me rodeaban que tenían años de experiencia. La espontaneidad en escenas íntimas puede ser insegura.”