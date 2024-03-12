Series que reflejan lo importante que es cuidar la salud mental: de 'Maniac' a 'Euphoria'

Video Los escándalos de 'Euphoria' que podrían acabar con la serie: actrices se han quejado de las escenas íntimas

En los últimos años, la salud mental ha cobrado relevancia en todo el mundo y han salido a la luz problemáticas que antes se luchaba por ocultar, cada vez viéndolas con mayor normalidad, así como su tratamiento y, por supuesto, la terapia.

¿Qué es la salud mental?

El sitio oficial del 'Instituto Mexicano del Seguro Social' (IMSS) define a la salud mental como el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno socio-cultural que los rodea, incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés.

La salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad, de ahí su gran importancia.

Algunas series de las plataformas de streaming han luchado por darle mayor visibilidad, retratando diversos trastornos, de manera digna y realista, como las que enumeramos a continuación.

Las mejores series sobre salud mental y dónde verlas

1. Maniac: Tendencia autodestructiva, brotes psicóticos y más

Maniac Imagen Netflix



Emma Stone produce y protagoniza esta serie, cuya trama sigue a Annie y Owen, dos personas que se conocen al participar en un ensayo farmacéutico en el que les prometen curar cualquier problema mental que tengan. Ambos, poco a poco develan todos los trastornos que los llevaron a presentarse al experimento.

A lo largo de los episodios se explora a profundidad la tendencia autodestructiva de Annie y los brotes psicóticos de Owen, siendo una serie que hace reflexionar sobre la manera en la que se atienden los padecimientos mentales y nos hace comprender la lucha interna que tienen las personas que deben lidiar a diario con ellos.

¿Dónde ver? Netflix

2. Euphoria: Adolescencia, adicciones, depresión y ansiedad

Zendaya en Euphoria Imagen HBO MAX



La serie está inspirada en la vida real de su creador, Sam Levinson, quien quiso representar de manera realista las vivencias de la adolescencia, mostrando la cara más grotesca de las adicciones, la depresión y la ansiedad, desde esta etapa idealizada por muchos.

¿Dónde ver? max

3. Atypical: Trastorno obsesivo compulsivo y otros



En la serie, Sam, el protagonista, tiene un trastorno del espectro autista (que es una enfermedad del sistema nervioso y no mental), sin embargo, entre sus síntomas se encuentra el TOC (trastorno obsesivo compulsivo), que lo lleva a obsesionarse con imágenes y formas de hacer las cosas.

Además, se muestran diferentes problemas de salud mental de manera cotidiana en otros personajes.

¿Dónde ver? Netflix

4. BoJack Horseman: Adicciones y depresión



El protagonista de esta serie animada, un caballo antropomorfo llamado BoJack, debe lidiar con diferentes adicciones y una gran depresión que impacta incluso a su alrededor, esto debido a la decadencia de su fama (que pasó en los 90s y ahora ya nadie le hace caso) y vivencias traumáticas de la infancia.

¿Dónde ver? Netflix

5. Spinning out: Trastorno bipolar



Una joven patinadora llamada Kat Baker sufre una grave caída que arruina su futuro en este deporte, por lo que si quiere continuar en él, debe luchar por ocultar el trastorno bipolar que tiene, heredado de su madre, y que afecta tanto a las personas de su entorno, como el ámbito laboral.

¿Dónde ver? Netflix

6. Lady Dynamite: Trastorno bipolar

La serie, inspirada en la vida de la actriz María Bamford, quien también es la protagonista, narra cómo ella lucha por recontruir su carrera desde cero, luego de pasar seis meses recuperándose por un desorden bipolar que está contado desde su propias experiencias.

¿Dónde ver? Netflix

7. Mr. Robot: Ansiedad social y trastorno disociativo de identidad

Imagen USA Network



El programador Elliot Anderson (Rami Malek) vive con ansiedad social, por lo que prefiere hackear a la gente en vez de relacionarse con ella, además de que su trabajo lo hace desarrollar un trastorno disociativo de identidad y debe lidiar con ataques de pánico y depresión.

El creador de la serie, Sam Esmail, retrató muchas de sus experiencias al sufrir también de ansiedad social.

¿Dónde ver? Amazon prime

8. Big Mouth: Adolescencia, depresión, ansiedad y emociones

Big Mouth Imagen Netflix



Esta serie animada muestra de manera simple y con humor los cambios por los que pasan los adolescentes, mostrando las confusas emociones que tienen, dejando a un lado los estereotipos.

¿Dónde ver? Netflix

9. Unbreakable Kimmy Schmidt: Síndrome de estrés postraumático

Imagen Netflix



Tras pasar 15 años en una secta bajo la tierra, Kimmy Schmidt es liberada y comienza a adaptarse a una nueva vida en la realidad, sin embargo padece de síndrome de estrés postraumático, el cual empeora siempre su situación.

¿Dónde ver? Netflix

10. After Life: Depresión



Tony, un hombre que lidia con la muerte de su esposa y todo lo que conlleva la depresión, nos ofrece un profundo y acertado retrato o representación de este padecimiento.

¿Dónde ver? Netflix

11. Está bien no estar bien: varias

Imagen Story TV / Netflix



En este K-drama, Moon Gang-tae trabaja como enfermero en una clínica psiquiátrica y su destino se croza con Ko Moon-young, una autora antisocial de libros infantiles.

Gang-tae tiene un hermano autista que se vio gravemente afectado después de presenciar el asesinato de su madre en la infancia, pero además lidia con personas que llevan la compleja carga de una enfermedad mental y que, aún así, conviven dentro del sanatorio.

¿Dónde ver? Netflix

12. Skins: Adolescencia, depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y psicosis

Imagen MTV



Un grupo de adolescentes de Bristol pasan por varios trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, psicosis y trastornos alimenticios, mismos que buscan reprimir con drogas y sexo.

¿Dónde ver? Netflix

13. Caballero Luna: Trastorno disociativo de identidad

Oscar Isaac da vida a dos identidades: Mac y Steven, pues tiene un trastorno disociativo de la personalidad. Al principio, ambos tienen problemas para compartir cuerpo, pero se acaban 'uniendo'.

¿Dónde ver? Disney +

14. Un día a la vez: Ansiedad y depresión

'One Day At A Time' Imagen Act III Productions/Netflix



Esta sitcom narra la manera en la que Penélope, una madre recién divorciada, debe adaptarse a su nueva vida, con todo y ansiedad y depresión, sobre todo cuando se ve obligada a dejar su tratamiento.