¿Dónde ver ‘Poor Things’? La película que le valió su segundo Oscar a Emma Stone

Video La verdad tras el impactante baile de Emma Stone y Mark Ruffalo en ‘Poor Things’ que se volvió viral

‘Poor Things’ fue una de las grandes ganadoras de los Oscar 2024, llevándose a casa cuatro premios, además de darle a Emma Stone, su protagonista, su segunda estatuilla de la Academia.

Si bien la cinta de Yorgos Lanthimos se estrenó el 2023, su triunfo en la gran noche de Hollywood asegura que resurja el interés por la misma, por lo que te contamos dónde puedes verla.

‘Poor Things’ le valió su segundo Oscar a Emma Stone

La película fue la segunda más premiada en la 96 edición de los premios Oscar, ganando en cuatro categorías: Mejor Actriz, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Vestuario.

Gracias a su interpretación como Bella Baxter, Emma Stone ganó el segundo Oscar de su carrera, hito que, por cierto, le valió entrar al selecto grupo de actrices que han ganado más de uno de estos premios antes de los 35 años.

Emma Stone ganó su segundo Oscar por 'Poor Things' Imagen Getty Images



Hay que recordar que en ‘Pobres criaturas’, Stone también fungió como productora.

¿Dónde ver la película ‘Poor Things’?

La premiada cinta todavía se puede encontrar en carteleras de México, si bien en Estados Unidos y otras partes del mundo, su paso por las salas de cine fue en diciembre pasado.

La buena noticia es que también se puede disfrutar en ‘streaming’. Desde el pasado 7 de marzo, Hulu (Estados Unidos) la incluyó en su catálogo, mientras que los fans mexicanos podrán verla a través de la plataforma Star+ (filial de Disney+) a partir del próximo 20 de marzo.

'Poor Things' Imagen Element Pictures / Searchlight Pictures

Bella Baxter es el “personaje favorito” de Emma Stone

La noche del 10 de marzo quedó más que claro que la interpretación de Emma Stone en ‘Poor Things’ encantó a los especialistas en cine. Si bien, el papel de Bella Baxter también guarda un lugar especial en el corazón de la actriz. Así lo reveló en entrevista con ‘Jake’s Takes’ en diciembre pasado: “Bella es mi personaje favorito en la vida”.

“Me encanta cada aspecto de ella. La idea de una mujer que empieza desde cero y se enamora de todas las cosas que suceden en la vida: lo bueno y lo malo. Que esté tan fascinada por todo y hambrienta de experiencias, creo que fue realmente inspirador”, añadió en una entrevista con ‘CNN’.

'Poor Things' Imagen Element Pictures / Searchlight Pictures



En la conversación, también reveló que prepararse para el papel fue más tardado de lo que algunos fans podrían imaginar: tomó 5 años (desde el 2018, Yorgos Lanthimos había hablado sobre la posibilidad de hacer la película).

Además, estaba el reto de interpretar a una mujer con el cerebro de un bebé: “No hay muchas mujeres [así] que yo sepa”, dijo en entrevista con Aframe.

En ese sentido, el papel requirió de tres semanas de ensayos con las cámaras rodando y con todo el reparto en escena y con los vestuarios puestos, según comentó a diversos medios.