El vestuario de Bella en 'Poor Things' tiene un significado especial: el mensaje en los looks de Emma Stone

En 2023 se estrenó la ambiciosa cinta 'Poor Things', dirigida por Yorgos Lanthimos, que narra la historia de Bella Baxter, una mujer adulta a la que un científico "trae de nuevo a la vida" al implantarle el cerebro de un bebé.

El vestuario como herramienta narrativa en 'Poor Things' conoce sus secretos

Conforme avanza la cinta, la protagonista comienza a descubrir el mundo a su propia manera, adentrándose tanto en las cosas maravillosas como en los peligros que la rodean. Si bien el personaje ya es interesante por sí mismo, resulta llamativa su vestimenta, la cual cambia de manera intensional en las diversas etapas de crecimiento de Bella y que además guarda algunos secretos.

De acuerdo con la diseñadora de modas Holly Waddington en una entrevista para el 'New York Times', al momento del "nacimiento de Bella" ella lleva colores neutros y muchos volantes para hacer alusión a su etapa infantil.

Esto le dio una libertad para moverse y descubrir lo desconocido. De hecho se juega con la idea de que pronto ella misma comienza a quitarse y ponerse más prendas en cualquier momento, usto como los niños pequeños lo harían.

Después de decidir salir de casa junto a Duncan Wedderburn, los atuendos llevan más colores vibrantes que reflejan la curiosidad e imaginación, pero también estos mismos están hechos con telas semitransparentes que rsignifican el descubrimiento de su sexualidad y la libertad que poco a poco va experimentando.

Los más observadores pudieron notar que Bella mantiene un estilo más relajado a medida que comienza a distanciarse física y emocionalmente de Duncan, debido a que su visión de la vida va cambiando constantemente.

Tras laborar en el burdel, cuestionarse el mundo y descubrir lo diferentes que son las personas, Bella entra en una etapa 'oscura' donde sus atuendos de color negro de arriba a abajo muestran sobriedad y elegancia, además que representan el duelo que siente al saber que su padre está a punto de morir.

“Durante su estancia en el burdel, Bella sigue estudiando filosofía y empieza a asistir a reuniones socialistas con un abrigo oscuro y botas, lo que supone un cambio radical respecto a la exuberancia de sus looks anteriores, pero mantiene su carácter caprichoso y su irreverencia intactos. En ese momento, Bella se da cuenta de que va a ser médico, así que se hace con un traje adecuado para esta misión", fue lo que dijo la modista al respecto.

Bella Baxter sufre "opresión" bajo el cuidado de Alfie Blessington y después encuentra su verdadero ser

A pesar de esto, Bella tuvo un retroceso en sus looks, pues al llegar a la casa de Alfie Blessington, quien se identifica como el esposo de Victoria Blessington, mantuvo vestidos con colores rojos o vinos que incluso parecían estar diseñados para dar la apariencia de una armadura por su rigidez, haciendo alusión a lo atrapada e infeliz que se sentía la mujer en su matrimonio.

En la escena final de 'Poor Things', se ve a Bella con un suéter color crema y una falda color café, lo cual simboliza que la protagonista se convirtió en mujer con una personalidad, voz y estilo propio que está dispuesta a convertirse en doctora.

