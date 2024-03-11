La película ‘Poor Things’ es muy diferente del libro en el está basada: los principales cambios

Video ¿Qué tanto respetó ‘Poor Things’ de la historia original? Diferencias entre el libro y la película

La película ‘Poor Things’ arrasó la noche de los Oscar 2024 al llevarse cuatro premios a Mejor Actriz (Emma Stone), Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Vestuario.

Un detalle que quizá no todos los fans de la aclamada cinta de Yorgos Lanthimos conocen es que, en realidad, es una adaptación de una novela. ¿Cuáles son las diferencias entre la película y el libro de 'Pobres criaturas'? Te contamos.

PUBLICIDAD

El libro en el que está basada la película ‘Poor Things’

La cinta que le valió su segundo Oscar a Emma Stone está basada en el libro del mismo título de Alasdair Gray, publicado en 1992.

La obra ha sido reconocida con premios como el Whitbread y el Guardian de Ficción. El texto le valió un mayor reconocimiento a su autor entre el público general de su natal Escocia.

'Poor Things' Imagen Element Pictures / Searchlight Pictures

‘Poor Things’: diferencias entre la película y el libro

Si bien ambas historias siguen la misma trama, un científico que hace un experimento tipo ‘Frankenstein’ al implantar el cerebro de un bebé en una mujer adulta, tal como suele suceder con cualquier adaptación cinematográfica, la versión en la pantalla grande dista del texto original.

Para empezar, en el libro las aventuras de Bella Baxter empiezan y acaban en Glasgow, Escocia, mientras que la película sitúa su vida (y la de su ‘padre’, Godwin) en Londres.

'Poor Things' Imagen Element Pictures / Searchlight Pictures



En ese sentido, también hay que resaltar que en el texto de Alasdair Gray, la historia, cultura y valores escoceses se hacen presentes a lo largo de la historia y son fundamentales para entender la personalidad de la protagonista, mientras que en la versión de Yorgos Lanthimos quedaron de lado. La cinta tiene un tono más ligero con respecto a los comentarios sociopolíticos del libro.

Además, la novela sí describe lugares reales, en vez de los escenarios imaginarios o fantásticos del filme.

La película ‘Poor Things’ se centra en el punto de vista de Bella, mientras que el libro está narrado desde la perspectiva de Max McCandles (interpretado por Ramy Youssef). Por cierto, en la versión literaria, este personaje tiene el nombre de Archibald.

'Poor Things' Imagen Element Pictures / Searchlight Pictures



Otra de las diferencias entre la Bella Baxter de la película y la del libro es su personalidad: en la versión cinematográfica se presenta como una joven idealista y defensora de la liberación femenina, mientras que en el texto tiene una personalidad más ambigua y compleja.

PUBLICIDAD

El libro de ‘Poor Things’ cuenta una versión diferente de la historia de origen de la protagonista: Godwin está más motivado por su soledad de lo que vemos en la película, por lo que eventualmente se vuelve más dependiente de Bella (en contraste con la cinta, en la que la impulsa a casarse con Max).

'Poor Things' Imagen Element Pictures / Searchlight Pictures



Algo que diversos medios han comentado con respecto a las diferencias entre el libro y la película de ‘Poor Things’ es que la obra de Alasdair Gray es aún más “extraña” y disfrutable que la de Yorgos Lanthimos.

¿Dónde ver ‘Poor Things’?

Actualmente, la película ganadora del Oscar está en carteleras de cine. En Estados Unidos ya está disponible en ‘streaming’ a través de Hulu, mientras que en México se podrá ver en Star+ a partir del 20 de marzo.