'El planeta de los simios: nuevo reino': El orden para ver las películas de la saga y entender la nueva

Video El planeta de los simios': ¿En qué orden ver las películas para entender la nueva?

De 2011 a 2017 se estrenó la trilogía ‘El Planeta de los Simios: La guerra’, protagonizada por César, quien fue interpretado por el actor Andy Serkis. Pasaron siete años para que una nueva cinta de la saga llegara a los cines

Esta nueva película, dirigida por Wes Ball (conocido por su trabajo en la trilogía de ‘Maze Runner’), se sitúa varias generaciones después del reinado de César, en la que los simios son la especie dominante y los humanos quedaron en las sombras.

Esta paz se verá alterada mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, a la par que un joven primate emprende un viaje que lo hará cuestionarse todo lo que creía saber.

Si deseas ponerte al día con esta franquicia, a continuación te explicamos en qué orden ver las películas que la conforman para comprender mejor 'El planeta de los simios: nuevo reino'.

‘El planeta de los simios: (R)Evolución’ (2011)

Esta película narra la historia de un científico que trabaja en una cura para el Alzheimer, la cual es probada en monos. Uno de estos simios, César, desarrolla una inteligencia excepcional y es llevado a vivir con el protagonista.

Sin embargo, surgen conflictos que desencadenan un levantamiento de los simios contra la humanidad, explorando temas como la crueldad humana, la evolución y las consecuencias de jugar a ser Dios.

James Franco protagoniza ‘El planeta de los simios: (R)Evolución’ (2011) Imagen 20th Century Studios

‘El planeta de los simios: confrontación’ (2014)

En esta segunda entrega, César y su comunidad de simios evolucionados viven en los bosques fuera de la ciudad, mientras que los pocos humanos sobrevivientes luchan por reconstruir la sociedad después de un virus que casi exterminó a la raza humana.

Conforme la tensión y los conflictos aumentan entre simios y humanos, César se ve obligado a liderar a su pueblo en una guerra por la supervivencia y el dominio del planeta.

‘El planeta de los simios: la guerra’ (2017)

En esta película, César y su comunidad de simios evolucionados se ven forzados a luchar contra un ejército de humanos dirigidos por un despiadado Coronel.

Después de que los simios sufran pérdidas inimaginables, César se enfrenta a sus instintos más oscuros y comienza una cruzada para vengar a su raza.

‘El planeta de los simios’ (1968)

La trama sigue al astronauta George Taylor, interpretado por Charlton Heston, quien se estrella en un planeta dominado por una civilización avanzada de simios. En este mundo, los humanos son tratados como criaturas salvajes e inferiores que no pueden hablar.

Taylor es capturado por los simios, pero logra llamar la atención de la doctora Zira, quien se da cuenta de que él no es como el resto de los humanos. A medida que la trama avanza, Taylor descubre sorprendentes verdades sobre este planeta y su relación con la Tierra.

‘Bajo el planeta de los simios’ (1970)

Secuela de la película original 'El planeta de los simios' (1968), la trama se centra en nuevos descubrimientos y conflictos que surgen en este entorno post-apocalíptico, revelando más sobre la sociedad simia y la relación entre humanos y simios.

‘Escape del planeta de los simios’ (1971)

La película sigue a Cornelius y Zira, dos simios inteligentes que escapan del planeta dominado por simios y viajan en el tiempo hacia la Tierra en la década de 1970.

Al llegar, se encuentran con una sociedad humana que los trata con desconfianza y temor, lo que los obliga a esconderse y luchar por su supervivencia.

A medida que la trama avanza, Cornelius y Zira deben enfrentar los interrogatorios de los científicos humanos, quienes sospechan que su llegada podría alterar el curso de la historia.

‘Conquista del planeta de los simios’ (1972)

Esta película de la franquicia 'El planeta de los simios' se sitúa en un futuro distópico donde los simios han sido esclavizados por los humanos.

En esta entrega, César, el hijo de Cornelius y Zira, lidera una rebelión de los simios contra sus opresores humanos. La trama se centra en la lucha por la libertad y la igualdad de los simios, explorando temas como la opresión, la resistencia y la búsqueda de un nuevo orden social en un mundo dominado por la injusticia y la crueldad.

‘La batalla del planeta de los simios’ (1973)

Quinta y última entrega de la saga original. En esta sociedad post-nuclear, César intenta cultivar la paz entre los simios y los humanos supervivientes. Un general gorila llamado Aldo se opone a esto y planea la caída de César.

‘El planeta de los simios: nuevo reino’ (2024)

La nueva entrega de esta franquicia se estrena en México el 9 de mayo, mientras que en Estado Unidos estará disponible el 10 de mayo.