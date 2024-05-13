'El planeta de los simios: nuevo reino': Final explicado, ¿qué pasará con los humanos?

Video El planeta de los simios': ¿En qué orden ver las películas para entender la nueva?

Con la película ‘El planeta de los simios: La guerra’, que se estrenó en 2017, concluyó la historia de César, el simio que libró varias batallas para evitar que su especie siguiera siendo esclavizada por los humanos. Como buen líder, dio su vida para que su pueblo pudiera vivir en paz.

Ahora, el legado de César regresa a las salas de cine con ‘El planeta de los simios: nuevo reino’, una cinta que se ambienta más de un siglo después de los acontecimientos del último filme de la franquicia, presentando a nuevos personajes y una nueva interrogante: ¿Qué pasaría si los humanos pudieran retomar el control del planeta?

PUBLICIDAD

Antes de que sigas leyendo, toma en cuenta que este artículo contiene spoilers.

Alerta de spoilers Imagen Vix

‘El planeta de los simios: nuevo reino’ introduce nuevos personajes a la franquicia

En esta película, donde los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a las sombras (recordemos que enfermaron de un virus que los hizo perder su inteligencia), un nuevo líder simio (Proximus Caesar) está construyendo un imperio basándose en el miedo y esclavizando a los de su propia especie.

Proximus César' en la película 'El planeta de los simios: nuevo orden' Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company

Aunque todo parece indicar que los humanos perdieron el control del planeta, una chica llamada Mae está en la búsqueda de un objeto que podría ayudar al resto de la humanida a salir de sus escondites.

En el camino ella se encuentra con Noa y Raka, quienes van en busca del pueblo de Noa (el Clan del águila), ya que fueron secuestrados por los gorilas que están al servicio de Proximus.

Película 'El planeta de los simios: nuevo reino' Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company

Final explicado de ‘El planeta de los simios: nuevo reino’, ¿qué ocurrió con Noa y Mae?

Después de que Mae sigue a Noa y Raka, los simios descubren que la joven es inteligente e incluso tiene un plan: llegar a la base donde tienen secuestrados a la tribu de Noa, solo que ella tiene como objetivo evitar que los simios tomen el control de dicho lugar.

En la parte final de la película, Mae prepara un circuito de bombas para inundar el hangar de la base militar al que quería acceder Proximus César, quien tenía esclavizada a la comunidad de Noa con el objetivo de seguir evolucionando y tener el control del mundo.

Freya Allan interpreta a Mae/Nova en 'El planeta de los simios: nuevo reino' Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company



En el enfrentamiento, Noa se proclama el nuevo líder de su clan y derrota a Proximo César con ayuda de las águilas, derrotando también al resto de los simios que seguían al villano.

PUBLICIDAD

Mientras esto sucede, Mae se apresura y toma un objeto de la base militar, se despide de Noa y emprende un nuevo camino a lo que parecer ser otra base militar abandonada.

Noa derrota al simio que tenía esclavizada a su tribu en 'El planeta de los simios: nuevo reino' Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company



Ahí, es recibida por una colonia de humanos que no ha perdido su inteligencia, entregando un objeto que activa los satélites de la zona y comienzan a comunicarse con otras comeunidades de humanos inteligentes, recibiendo respuesta de Fort Wayne, Indiana.

Ahora que los humanos pueden comunicarse entre sí, es posible que comiencen a forjar una nueva sociedad que pueda salir de sus escondites y tomar de nuevo el planeta Tierra, ¿será posible que los humanos y los simios puedan convivir en paz o comenzará una nueva guerra?