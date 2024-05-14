‘El planeta de los simios: nuevo reino’: las películas que inspiraron la nueva historia de la saga

Video El impactante final de 'El planeta de los simios: nuevo reino' explicado

El mundo de ‘El planeta de los simios’ creció este 2024 con el estreno de ‘Nuevo reino’, una historia situada años después del reinado de César y se enfoca en las aventuras de un nuevo simio llamado Noa.

Si bien la trama deja abiertas varias posibilidades para el futuro de la saga, a la hora de crearla, el director, Wes Ball, dio un salto al pasado para encontrar su inspiración.

‘El planeta de los simios: nuevo reino’: las películas en que se inspira la nueva de la saga

En recientes entrevistas, el director de la cinta, Wes Ball, se ha sincerado sobre las inspiraciones detrás de ‘El planeta de los simios: nuevo reino’.

A ‘Variety’, por ejemplo, le comentó que, de las películas de la saga, la que “constantemente estaba en su mente” era la original (de 1968), si bien “estaban retomando la historia de César”.

Película 'El planeta de los simios: nuevo reino' Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company



En conversación con ‘The Straits Times’, Ball añadió que ‘El planeta de los simios: nuevo reino’ también tomó inspiración del cineasta Akira Kurosawa.

Según relató, cuando le dio al guionista Josh Friedman “una presentación de dos horas de lo que pensaba que podría llegar a ser la película”, este le respondió: “‘Ah, quieres hacer una película de Kurosawa’”.

“Creo que lo que quiso decir es que son películas sobre ideas, pero también películas de género y piezas de entretenimiento”, explicó el cineasta.

Película 'El planeta de los simios: nuevo reino'. Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company

Las personas reales que inspiraron a Proximus César en ‘El planeta de los simios: nuevo reino’

El director de la película no fue el único que reveló las inspiraciones detrás de su trabajo. Kevin Durand, el actor de doblaje en inglés a Proximus César reveló al podcast ‘Inside Total Film’ cómo creó la voz del líder tiránico: “Me fijé en oradores carismáticos [...] Sólo estos humanos que, sin intentarlo, sólo hay que observarlos, ya que tienen tanto poder y carisma.”.

En especial, dijo, en personalidades como Tony Robbins (coach de vida), Elon Musk y Arnold Schwarzenegger cuando era gobernador. Eso sí, recalcó que el primero fue al que más atención le puso.

Proximus César' en la película 'El planeta de los simios: nuevo orden' Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company

‘El planeta de los simios’: ¿en qué orden ver las películas?

Con ‘Nuevo reino’, la saga está compuesta por 10 cintas en total, por lo que, quienes busquen adentrarse a este mundo, tienen mucho que abarcar.

Hay dos maneras de ver las películas de ‘El planeta de los simios’: según su fecha de estreno o por orden cronológico.

Si se sigue el primer orden, se deben ver de la siguiente manera:

‘El planeta de los simios’ (1968)

‘Bajo el planeta de los simios’ (1970)

‘Escape del planeta de los simios’ (1971)

‘Conquista del planeta de los simios’ (1972)

‘La batalla del planeta de los simios’ (1973)

‘El planeta de los simios’ (2001)

‘El planeta de los simios: (R)Evolución’ (2011)

‘El planeta de los simios: confrontación’ (2014)

‘El planeta de los simios: la guerra’ (2017)

‘El planeta de los simios: nuevo reino’ (2024)

'El planeta de los simios' Imagen APJAC Productions



El orden cronológico para ver las películas de ‘El planeta de los simios’ es:

‘El planeta de los simios: (R)Evolución’

‘El planeta de los simios: confrontación’

‘El planeta de los simios: la guerra’

‘El planeta de los simios’

‘Bajo el planeta de los simios’

‘Escape del planeta de los simios’

‘Conquista del planeta de los simios’

‘La batalla del planeta de los simios’

‘El planeta de los simios: nuevo reino’

El reboot del 2001 se puede ver en cualquier momento, pero es recomendable después de la original.



Película 'El planeta de los simios: nuevo reino' Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company