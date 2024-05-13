El planeta de los simios

'El planeta de los simios': ¿Qué es el lugar que Mae hace estallar y Proximus llama 'mi bóveda'?

En la nueva película de ‘El planeta de los simios’, que transcurre muchos años después de la muerte de César, una humana está en búsqueda de un objeto para salvar a los de su especie.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video El impactante final de 'El planeta de los simios: nuevo reino' explicado

La película ‘El planeta de los simios: nuevo reino’ ya está disponible en las salas de cine, narrando la historia de Noa, un simio que está en búsqueda de su clan tras ser secuestrado por Proximus César y sus secuaces.

'El planeta de los simios' está de regreso con una nueva película que transcurre generaciones después de la muerte de César

En el camino, Noa conoce a Raka, quien le cuenta la historia de César, el simio que vivió hace cientos de años (y fuera el protagonista de la trilogía pasada) y logró liberar a los de su especie, quienes sufrían maltratos por parte de los humanos, además creía que los humanos y los animales podrían llevarse bien.

En un mundo donde los humanos son salvajes y no pueden comunicarse, tras enfermarse de un extraño virus, Noa y Raka se encuentran con una ‘nova’ (humana) llamada Mae, quien tiene la habilidad de hablar y comprender lo que está ocurriendo. La joven se une a su viaje para encontrar al tirano Proximus César, quien secuestró a todo el clan de Noa para abrir una fortaleza que llama ‘bóveda’.

Proximus César' en la película 'El planeta de los simios: nuevo orden'
Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company

¿Qué lugar que destruye la humana Mae en ‘El planeta de los simios: nuevo orden’?

A continuación vienen los spoilers, así que sigue leyendo bajo tu propio riesgo.

Alerta de spoilers
Imagen Vix


Mientras que Noa quiere salvar a su madre, amigos y el resto de su manada, Mae está en ese lugar con un propósito diferente: desea acceder a un hangar de tecnología militar (la 'bóveda) para tomar un objeto, destruirlo y así evitar que Proximus César, u otro simio, tenga acceso a él, ya que de esa manera podrían acabar por completo con los humanos.

Freya Allan interpreta a Mae/Nova en 'El planeta de los simios: nuevo reino'
Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company


Tras los intentos fallidos de tirar la puerta, Mae y Noa entran al hangar por otro sitio y descubren armas, computadoras y un gran bunker, presentando un lugar donde hace tiempo vivían humanos civilizados que ahora está abandonado, pero en las manos equivocadas podría ser un peligro, ya que Mae busca que los humanos nuevamente dominen el mundo.

La humana, que no revela nada de su plan, toma un objeto y salen por la puerta principal, pero antes de que el Proximus César pueda hacer algo, ella inunda todo el lugar gracias a una explosión que había preparado.

Noa y su familia logran salir con vida y se retiran para formar nuevamente su comunidad, mientras que Mae viaja a otra base militar que parece abandonada, descubriendo que hay una colonia de humanos que no perdieron su inteligencia.

Película 'El planeta de los simios: nuevo reino'.
Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company


Tras entregar el objeto, uno de los científicos lo pone en marcha y logra que los satélites funcionen, enviando así una señal para saber si existen otras comunidades que han permanecido escondidas.

Aunque aún 20th Century Fox no ha confirmado una secuela, el final de la película deja una incógnita: ¿qué harán los humanos civilizados ahora que pueden comunicarse? ¿Mae podrá mediar los conflictos entre humanos y simios?


