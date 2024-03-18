¿Te gustó 'Dune'? 10 películas de ciencia ficción similares y que te atraparán desde el primer minuto

Video Dune 1984: Así fue la primera película inspirada en los libros ¿mejor que la de Thimotée Chalamet?

Si te gustaron las películas de 'Dune' y 'Dune 2' y estás buscando qué ver en plataformas de streaming similar a estas películas de ciencia ficción, post-apocalípticas y que te transportan a otros mundos, aquí te tenemos un listado de aquellas que más se parecen y también son súper producciones.

1. 'Rogue One' (2016)

En una época de conflicto, un grupode héroes improbables se une en una misión para robar los planos de la Estrella de la Muerte, la última arma de destrucción del Imperio. ste evento clave en la línea de tiempo de la saga de Star Wars reúne a gente común que elige hacer cosas extraordinarias, y al hacerlo, se convierten en parte de algo más grande que ellos mismos.

¿Dónde ver? Disney +.

Elenco de Star Wars: Rogue One Imagen Lucasfilm / Disney

2. 'Star Wars' (1977 a 2019)

La saga completa tiene más de 15 películas, sin embargo, te enlistamos las mejores, en orden cronológico para verlas, y que puedes encontrar en plataformas digitales:

'Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma' (1999)

'Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones' (2002)

'Star Wars: Episodio III - La venganza de los sith' (2005)

'La guerra de las galaxias' (1977)

'El imperio contraataca' (1980)

'El retorno del Jedi' (1983)

'Star Wars: El despertar de la Fuerza' (2015)

'Star Wars: Los últimos Jedi' (2017)

'Star Wars: El ascenso de Skywalker' (2019)

Darth Vader no tendría piedad contra los Rebeldes, incluso si tuviera que enfrentarse a sus hijos Luke y Leia Imagen Lucasfilm



La franquicia describe las vivencias de un grupo de personajes que habitan en una galaxia ficticia e interactúan con elementos como "la fuerza", un campo de energía metafísico y omnipresente que posee un 'lado luminoso' impulsado por la sabiduría, la nobleza y la justicia y utilizado por los Jedi, y un 'lado oscuro' usado por los Sith y provocado por la ira, el miedo, el odio y la desesperación.

¿Dónde ver? Disney +.

3. 'The Mandalorian' (2019)

Esta serie de tres temporadas también forma parte del universo de 'Star Wars', pero más bien como un spin-off de la saga.

Tras la caída del Imperio, un mandaloriano solitario atraviesa el caos de la galaxia con un huérfano bajo su cuidado.

¿Dónde ver? Disney +.

4. 'El destino de Júpiter' (2016)

De las calles de Chicago a lejanas galaxias, esta épica aventura de ciencia ficción de los Wachoswski lleva a Jupiter Jones (Mila Kunis) a ser perseguida por un ex militar (Channing Tatum) quien sabe que ella es la siguiente en una línea sucesoria que puede alterar el balance cósmico.

¿Dónde ver? Amazon Prime Video y max

5. 'Total Recall' (1990)

Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger), un hombre que lleva una vida tranquila, vive atormentado por una pesadilla que lo transporta a Marte. Desesperado, busca ayuda en Recall, una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de materializar su sueño, pero descubre en ella que ya tenía recuerdos implantados previamente y, después de descubrir que su esposa y sus amigos quieren matarlo, irá al planeta Marte por respuestas.

¿Dónde ver? Amazon Prime Video, YouTube y Apple TV

6. 'Mad Max' (1979 a 2024)

Otra poderosa daga en un mundo post-apocalíptico de la cual está próxima a estrenarse la nueva película.

'Mad Max, el guerrero de la carretera'

'Mad Max 2'

'Mad Max: más allá de la cúpula del trueno

'Mad Max: furia en el camino'

'Furiosa'

'Mad Max: The Wasteland'

Después de un holocausto nuclear, el mundo se ha convertido en una tierra desierta y la civilización se ha derrumbado. Ambientada en una futura y postapocalíptica Tierra desierta donde la gasolina y el agua son bienes escasos, Max Rockatansky une fuerzas con Imperator Furiosa y Nux contra el líder del páramo Immortan Joe y su ejército 'Media Vida', lo que lleva a una larga batalla en la carretera.

¿Dónde ver? Amazon Prime Video, max y Apple TV

7. 'Interstellar' (2014)

Un equipo de exploradores viaja más allá de esta galaxia a través de un recién descubierto agujero para descubrir si la humanidad tiene un futuro.

¿Dónde ver? Amazon Prime Video, HBO Max.

Imagen Paramount Pictures

8. 'Snowpiercer' (2022)

Además de 'The Mandalorian' es otra de las series de ciencia ficción post-apocalípticas recomendadas en este listado.

El mundo se ha congelado. Los sobrevivientes viajan en un enorme tren que circula alrededor de la Tierra, aunque el frágil equilibrio a bordo amenaza su coexistencia-

¿Dónde ver? Netflix

9. 'El planeta de los simios' (2001 a 2024)

A pesar de que la saga se creó en los 70s, las películas de ésta comenzaron a modernizarse a partir del 2001 y este 2024 saldrá la más reciente de ellas.

El planeta de los simios (2001)

El planeta de los simios: (R)evolución (2011)

El planeta de los simios: confrontación (2014)

El planeta de los simios: la guerra (2017)

El origen del planeta de los simios (2018)

El reino del planeta de los simios (2024)

'El planeta de los simios' Imagen APJAC Productions

Luego de un aterrizaje de emergencia en un planeta inexplorado, un joven piloto de la Tierra se une a un ejército rebelde formado por simios, humanos y marginados, que lucha por la libertad. Esto lleva al piloto a descubrir que él es la prevista Segunda Venida del fundador de su mundo.

¿Dónde ver? Star+, Disney + y Netflix.

10. 'Oblivion' (2013)

La película está ambientada en 2077, después de una guerra entre la humanidad y extraterrestres llamados carroñeros. La batalla sucedió hace 60 años y los seres humanos triunfaron. Sin embargo, el planeta quedó casi destruido y contaminado por la radiación de las armas nucleares.