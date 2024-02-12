El Super Bowl trajo consigo increíbles anuncios y tráilers: estas son las películas que están por llegar

Video Protagonista de ‘Deadpool’ confiesa que le traumatizó la idea de vestir “un condón rojo gigante”

La tarde del 11 de febrero se realizó el Super Bowl LVIII, uno de los eventos deportivos más importantes donde no solo Usher amenizó el show de medio tiempo, Taylor Swift estuvo presente en el juego y varios tráilers de lo próximo que llegará a los cines se mostraron en los comerciales.

'Deadpool & Wolverine', 'El Planeta de los Simios: Nuevo Reino' y 'Wicked' presentaron sus primeros avances durante el Super Bowl 2024 Imagen Marvel Studios/20th Century Fox/Universal Studios

‘Deadpool & Wolverine’, Marvel Studios presentó el primer avance del debut del anti-héroe en el MCU

En el avance, Wade Wilson está celebrando su cumpleaños cuando llegan agentes de la TVA, presentados en la serie ‘Loki’, para informarle que puede convertirse en un gran héroe, sin dar más detalles sobre la trama.

Pero lo que emocionó más a los fanáticos de los superhéroes fue el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, quien en 2017 se había despedido del personaje debido al intenso entrenamiento al que debía someterse.



La película ‘Deadpool & Wolverine 2’, o simplemente ‘Deadpool 3’, se estrenará en cines el próximo 25 de julio.

Mientras que otra franquicia regresa a los cines este año: ‘El Planeta de los Simios’ con su cuarta película, la cual se estrenará el próximo 9 de mayo y veremos lo que ocurrió años después del reinado de César.



En 1996, se estrenó ‘Tornado’, película protagonizada por Helen Hunt y Philipo Seymour Hoffman, en la que 2 personas persiguen este fenómeno natural para estudiarlo. Este filme es todo un clásico del cine de desastres naturales, la cual tendrá una nueva versión este año protagonizada por Glen Powell.

‘Tornados’ se estrenará en la pantalla grande el próximo 18 de julio.

Ariana Grande protagoniza el primer tráiler de la adaptación cinematográfica de ‘Wicked’

Basado en la novela ‘Wicked: Memorias de una bruja mala’ de Gregory Maguire, ‘Wicked’ es un musical que ha triunfado en los teatros alrededor del mundo y este año llegará a las salas de cine con esta versión protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

La historia es protagonizada por Elphaba, una joven incomprendida por su color de piel verde, quien no ha descubierto su verdadero poder, y Glinda, una joven popular, favorecida por el privilegio y la ambición, que aún tiene que descubrir su verdadero corazón.

“Ambas se conocen como estudiantes en la Universidad de Shiz en la fantástica Tierra de Oz y forjan una amistad improbable pero profunda. Tras un encuentro con El maravilloso Mago de Oz, su amistad llega a una encrucijada y sus vidas toman caminos muy diferentes. El inquebrantable deseo de popularidad de Glinda se ve seducido por el poder, mientras que la determinación de Elphaba de permanecer fiel a sí misma y a quienes la rodean tendrá consecuencias inesperadas e impactantes en su futuro. Sus extraordinarias aventuras en Oz finalmente las verán cumplir sus destinos como Glinda la Buena y la Malvada Bruja del Oeste”, dice la sinopsis.



La película ‘Wicked’ se estrenará en noviembre de este año.