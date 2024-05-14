'El planeta de los simios: nuevo reino': ¿Por qué les llaman 'ecos' a los humanos?

Video El impactante final de 'El planeta de los simios: nuevo reino' explicado

Tras los acontecimientos ocurridos en ‘El planeta de los simios: la guerra’, que se estrenó en 2017, llega a la pantalla grande la película ‘El planeta de los simios: nuevo reino’, la cual incorpora nuevos personajes a esta famosa franquicia.

¿De qué trata‘El planeta de los simios: nuevo reino’?

En esta historia los simios son la especie dominante que vive en armonía, mientras que los humanos han quedado relegados a las sombras, debido a que un virus que ellos mismos desarrollaron afectó su inteligencia.

Mientras un nuevo y tiránico líder simio llamado Proximus César construye su imperio, Noa, un joven simio, emprende un viaje para salvar a su pueblo. En su camino se cruza con Mae, una humana que busca un artefacto que podría ayudar a su especie a tomar el dominio de la Tierra nuevamente.

Noa es el protagonista de 'El planeta de los simios: nuevo reino' Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company

¿Por qué los simios llaman a los humanos ‘eco’ en ‘El planeta de los simios: nuevo reino’?

En la película ‘El planeta de los simios: la guerra’ Maurice, quien acompaña a César en su misión de acabar con el Coronel (el asesino de su familia), encuentra a una niña en una zona de guerra, siendo la única sobreviviente del conflicto.

Al verla sola y enferma, ya que no puede hablar, Maurice convence a César de llevarla con ellos durante su viaje, aunque él no está de acuerdo.

Maurice convence a César de llevar a la niña durante su travesía en 'El planeta de los simios: la guerra' Imagen 20th Century Fox



Mientras revisan la zona, César y su grupo se encuentran con ‘Simio malo’, un miembro de su especie que vivió en un zoológico y después encontró un lugar seguro para habitar en las montañas, donde acumuló muchas cosas de los humanos, entre ellos el logo de un auto Chevy Nova, el cual le obsequió a la niña.

Después de que César es secuestrado por el Coronel, los simios que están libres y la niña trazan un plan para rescatarlo a él y a otros miembros de su especie que permanecen esclavizados.

En una de las escenas, la pequeña le pregunta a Maurice si ella es un simio, a lo que él le responde que es 'una nova', mostrándole el logo que le obsequió 'Simio malo', cuyo nombre es usado posteriormente para referirse a cualquier humano.

Tras la captura de César, el Coronel le explica que el virus de la gripe simia ha mutado y provoca que los humanos pierdan la capacidad de hablar y los revierte a un estado primitivo.

El tema del virus es retomado en ‘El planeta de los simios: nuevo reino’, donde los simios, quienes dominan el planeta, llaman a los humanos ‘eco’, ya que pasaron cientos de años entre ambas historias.

Después de que las tropas de Proximus César secuestran al pueblo de Noa, este nuevo personaje se embarca en una aventura para encontrarlos y en su camino encuentra a Raka, un simio que le cuenta la historia de César y lo que logró por su especie.

Freya Allan interpreta a Mae/Nova en 'El planeta de los simios: nuevo reino' Imagen Cortesía 20th Century Studios / The Walt Disney Company



Justo en esa charla, Noa le menciona que una ‘eco’ irrumpió en su aldea, a lo que Raka le responde que en realidad es una nova, retomando nuevamente lo que ocurrió en la película anterior.