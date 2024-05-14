¿’El planeta de los simios: nuevo reino’ tendrá secuela? Esto es lo que dice el director

Video El impactante final de 'El planeta de los simios: nuevo reino' explicado

Después del éxito de ‘El planeta de los simios: la guerra’ en 2017, esta nueva entrega continúa explorando el mundo distópico dominado por primates, expandiendo la franquicia basada en la obra de Pierre Boulle que está arrasando en la taquilla alrededor del mundo.

Ubicada 300 años después de los eventos de César, la película 'El planeta de los simios: nuevo reino' presenta un mundo donde los simios han asumido el control total, relegando a los humanos a un estado de vida salvaje, quienes están enfermos con un virus que les quitó la capacidad de hablar y los redujo a su forma más primitiva.

En el filme, Noa se hace amigo de Mae, una humana que puede hablar, para llegar a un hangar militar abandonado, aunque no tienen el mismo propósito; ya que mientras el simio quiere rescatar a su clan, la joven desea entrar para obtener un objeto muy importante y después destruir todo rastro del lugar.

En su primer fin de semana de estreno, la cinta ha sido todo un éxito, por ello el director Wes Ball ha sido cuestionado sobre una posible secuela, o incluso trilogía, como la que protagonizó Andy Serkis hace unos años.

“Tengo mucho en qué pensar. Creo que hay lugar (…) por supuesto. Pero todo se reduce a la historia y el guión. Así que veremos adónde va”, comentó Ball, según reportó Sensacine.

Durante la gira de prensa, el sitio ‘The Hollywood Reporter’ cuestionó a Ball sobre la posibilidad de dirigir la secuela de ‘El planeta de los simios’ y el live-action de ‘The Legend of Zelda’.

"Sí, con suerte, podré hacer ambas cosas. Esa es la pura verdad, y veremos si eso va a ser posible o no", admite Ball. "Realmente depende de lo bien que le vaya a esta película, pero he tratado de no poner demasiados huevos en esa canasta, así que veremos cómo va".



Rick Jaffa, productor y escritor de la película, habló al mismo medio sobre el futuro de esta franquicia.

“Realmente sentimos (Rick Jaffa y Amanda Silver) que hemos sentado las bases para al menos dos películas más con estos personajes. Pero ya veremos. Mucho también depende de la reacción del público”, expresó.

¿Cuánto ha recaudado en taquilla ‘El planeta de los simios: nuevo reino’?

De acuerdo con la información del sitio ‘Los Angeles Times’, la nueva entrega de ‘El planeta de los simios’ fue la reina de la taquilla en Estados Unidos y Canadá recaudando 56,5 millones de dólares (952 millones 623 mil 900 pesos mexicanos), teniendo el tercer mejor estreno del año, detrás de ‘Duna: Parte II’ con 81,5 millones de dólares y ‘Kung Fu Panda 4’ con 58,3 millones de dólares.

